نێچیرڤان بارزانی: رێککەوتنی ئەمریکا و ئێران ئاسایشی ناوچەکە بەهێز دەکات

پێش کاتژمێرێک

سەرۆکی هەرێمی کوردستان، پێشوازی لە رێککەوتنی ئەمریکا و ئێران دەکات، هیواش دەخوازێت ئەم هەنگاوە ببێتە هۆی بەهێزکردنی سەقامگیری، ئاسایش و خۆشگوزەرانی لە تەواوی ناوچەکەدا.

ئەمڕۆ دووشەممە، 15ـی حوزەیرانی 2026، نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە پەیامێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) رایگەیاند، پێشوازی لە راگەیاندنی رێککەوتنی نێوان ئەمریکا و ئێران دەکات.

نێچیرڤان بارزانی ئاماژەی بەوە کرد، هیوادارە هەموو لایەنەکان بە نیازپاکی کار بۆ جێبەجێکردنی تەواوی رێککەوتنەکە بکەن، ئامانجی سەرەکیش بەهێزکردنی ئاشتی و ئاسایشی ناوچەکە بێت.

سەرۆکی هەرێمی کوردستان لە کۆتایی پەیامەکەیدا، پێزانینی قووڵی خۆی ئاراستەی سەرجەم ئەو لایەنانە کرد، کە رۆڵیان لە ئاسانکاری و پشتگیریکردنی بەدیهێنانی ئەم سەرکەوتنە دیپلۆماسییەدا گێڕاوە.

بەرەبەیانیی ئەمڕۆ دووشەممە، 15ـی حوزەیرانی 2026، ئەمریکا و ئێران گەیشتنە رێککەوتنێکی گشتگیر و مێژوویی بۆ کۆتاییهێنان بە شەڕ و گرژییەکان؛ ئاگربەست لە لوبنان و کردنەوەی گەرووی ستراتیژیی هورمزیش بەشێکن لە رێککەوتنەکە.

بڕیارە رۆژی هەینی، 19ـی حوزەیرانی 2026، ئەم رێککەوتنە لە سویسرا بە فەرمی واژۆ بکرێت، بەمەش کۆتایی بەو قەیرانە دێت کە گیانی هەزاران کەسی کردە قوربانی و بازاڕی جیهانیی وزەی تێکدا.

بەپێی میدیاکانی ئێران یاداشتێکی لێکتێگەیشتنی 14 خاڵی ئامادە کراوە. تێیدا 24 ملیار دۆلار لە پارە بلۆککراوەکانی ئێران لە ماوەی 60 رۆژی دانوستانەکاندا ئازاد دەکرێت، بەپێی زانیارییە دزەپێکراوەکانیش نیوەی ئەو بڕە پارەیە پێش دەستپێکردنی دانوستانەکان دەدرێتە ئێران. لە بەرانبەردا ئەمریکا داوای راگرتنی پیتاندنی یۆرانیۆمی ئێران دەکات بۆ ماوەی 15 بۆ 20 ساڵ.