سوڵتانی عوممان بۆ وەزیری دەرەوەی ئێران: کاتی زمانی گفتوگۆ و دیپلۆماسییەتە

سوڵتانی عوممان و وەزیری دەرەوەی ئێران کۆبوونەوە و گفتوگۆیان لەبارەی دوایین پێشهاتەکانی ناوچەکە و هەوڵەکانی نێوەندگیری بۆ کۆتاییهێنان بە ململانێکان کرد، جەختیش لە گرنگیی بەکارهێنانی دیپلۆماسیەت و چارەسەری ئاشتییانە کرایەوە.

ئاژانسی هەواڵەکانی عوممان بڵاویکردووەتەوە، ئەمڕۆ یەکشەممە، 26ـی نیسانی 2026، هەیسەم بن تاريق، سوڵتانی عوممان لە کۆشکی "بەرەکە" پێشوازی لە عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران کرد.

بە گوێرەی هەمان سەرچاوە، "لە دیدارەکەدا راوێژ لەبارەی دوایین پێشهاتەکانی ناوچەکە و هەوڵەکانی نێوەندگیری بۆ کۆتاییهێنان بە ململانێکان کرا. هەیسەم بن تاريق گوێی لە بۆچوونەکانی لایەنی ئێرانی گرت لەبارەی ئەو پێشهاتانە، هاوکات عەباس عێراقچی گوێبیسی تێڕوانینەکانی سوڵتان بوو بۆ پاڵپشتیکردنی ئەو هەوڵانە بە مەبەستی گەیشتن بە چارەسەری سیاسیی بەردەوام".

سوڵتانی عوممان ئاماژەی بەوە دا، گرنگە زمانی گفتوگۆ و دیپلۆماسیەت لە چارەسەرکردنی پرسەکاندا زاڵ بێت بۆ چەسپاندنی ئاشتی لە ناوچەکەدا.

لای خۆیەوە عەباس عێراقچی رایگەیاند، وڵاتەکەی پێزانینی هەیە بۆ هەڵوێستەکانی مەسقەت لە پاڵپشتیکردنی گفتوگۆ و هەوڵەکانی ئاسایش و سەقامگیری لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست، بەتایبەتی لە سایەی ئاڵەنگارییە هەرێمییەکانی ئێستا.

لە کۆبوونەوەکەدا بەدر بوسعیدی، وەزیری دەرەوەی عوممان و ئیسماعیل بەقایی، گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران و چەند بەرپرسێکی دیکە ئامادە بوون.

ئەمە لە کاتێکدایە، ئێوارەی دوێنێ شەممە، 25ـی نیسانی 2026، عێراقچی گەیشتە مەسقەتی پایتەختی عوممان، دوای ئەوەی لە ئیسلام ئاباد پەیامەکانی ئێرانی گەیاندە لایەنی پاکستانی تا بە بەرپرسانی ئەمریکا بگەیەنێن. هاوکات بڕیارە هەر ئەمڕۆ جارێکی دیکە بچێتەوە ئیسلام ئاباد، دواتریش سەردانی مۆسکۆی پایتەختی رووسیا بکات.

ئامانجی سەرەکیی عێراقچی لەم هەموو سەردانە، وەک خۆی پێشتر لە پەیامێکدا لە "ئێکس" رایگەیاندووە، کۆتاییهێنانە بەو جەنگەی ئەمریکا و ئیسرائیل بەسەر وڵاتەکەیاندا سەپاندوویانە.