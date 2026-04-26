لە کەرکووک یەکەم کاروانی حاجیان بەرەو سعوودیە بەڕێکەوتن
ئەمڕۆ یەکشەممە، 26ـی نیسانی 2026، یەکەم کاروانی حاجیانی کەرکووک، کە 143 کەس بوون و پێکهاتبوون لە کەسوکاری شەهیدان، بە رێگەی وشکانی بەرەو سعوودیە بە رێکەوتن.
بە گوێرەی تۆمارەکان، ئەمساڵ لە سنووری پارێزگای کەرکووک 1404 کەس ناویان بۆ چوونە سعوودیە و بە جێگەیاندنی فەریزەی حەج گەڕاوەتەوە، لەو ژمارەیەشدا ئەمڕۆ یەکەم کاروان بە شەش پاس بە رێکەوتن.
ئەمساڵ سەرجەم حاجیانی عێراق و هەرێمی کوردستان بە رێگەی وشکانی سەردانی سعوودیە دەکەن، ئەمەش بەهۆی ئاڵۆزییەکانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست و جەنگی نێوان ئەمریکا و ئیسرائیلە بەرانبەر بە ئێران، کە بەهۆیەوە گەشتە ئاسمانییەکانی ناوچەکە کەوتووەتە بەردەم دۆخێکی مەترسیدار.
وەزارەتی ناوخۆی سعوودیە وەک رێکارێکی ساڵانە بۆ رێگریکردن لە قەرەباڵغی و رێکخستنی ژمارەی سەردانیکەران، جەخت لەوە دەکاتەوە کە تەنیا هەڵگرانی مۆڵەتی فەرمی بۆیان هەیە فەریزەی حەج ئەنجام بدەن، بۆ ئەمساڵ، سزای سەرپێچیکاران و ئەوانەی بە ڤیزەی گەشتیاری دەچنە مەککە و مەدینە، گەیشتووەتە 100 هەزار ریاڵی سعوودی کەدەکاتە نزیکەی 26 هەزار دۆلار، ئەمە بێجگە لە سزای کارگێڕی و گەڕاندنەوەیان بۆ وڵاتەکانیان و رێگرییکردنیان بۆ ماوەی 10 ساڵ.
لە لایەکی دیکەوە، بەپێی ئامارەکانی بەڕێوەبەرایەتیی گشتیی حەج و عومرەی هەرێمی کوردستان، ئامادەکارییەکان بۆ بەڕێکردنی 5 هەزار و 120 حاجی تەواو بووە، بڕیارە یەکەم کاروانی حاجیانی هەرێم لە رۆژی چوارشەممە، 6ـی ئایاری 2026 لە رێگەی فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتی هەولێرەوە بەرەو وڵاتی سعوودیە بەڕێ بکەوێت و پرۆسەکە تا 10ـی ئایار سەرجەم حاجییان بگرێتەوە.