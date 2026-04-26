وردبینی لە دۆسیەی لاهور شێخ جەنگی دەکرێت

بڕیارە ئەمڕۆ پڕۆسەی وردبینیکردن لە دۆسیەی لاهور شێخ جەنگی و دەستگیرکراوەکانی دیکەی دۆسیەی لالەزار لە دادگای تاوانەکانی دووی سلێمانی دەستپێبکات، ئەمەش دوای ئەوەی دۆسیەکە لە دادگای لێکۆڵینەوەوە رەوانەی دادگای تاوانەکان کراوە.

یەکشەممە 26ـی نیسانی 2026، دانا تەقیەدین، ئەندامی تیمی پارێزەرانی لاهور شێخ جەنگی، لە لێدوانێکدا بۆ کوردستان24 رایگەیاند: "ئەمڕۆ دادوەر لە دادگای تاوانەکانی دووی سلێمانی دەست بە وردبینیکردنی دۆسیەکە دەکات، ئەگەر دۆسیەکە کەموکوڕییەکی ئاسایی تێدا بێت، دادگا خۆی چاکی دەکاتەوە، بەڵام ئەگەر کەموکوڕییەکان جەوهەری و بنەڕەتی بن، ئەوا دۆسیەکە جارێکی دیکە رەوانەی دادگای لێکۆڵینەوەی ئاسایشی سلێمانی دەکرێتەوە بە مەبەستی چارەسەرکردنی ئەو کەموکوڕییانە".

بەگوێرەی زانیارییەکانی کوردستان24، لە ئێستادا هەماهەنگی و نووسراو لە نێوان دادگای پێداچوونەوەی هەرێمی کوردستان و دادگاکانی تاوان لە ئارادایە، ئەگەر دەرکەوت دۆسیەکە هیچ جۆرە کەموکوڕییەکی یاسایی تێدا نییە، ئەوا رێکارەکان بەو ئاراستەیە دەبن کە دۆسیەکە بە مەبەستی بڕیاری کۆتایی رەوانەی دادگای تەمیز بکرێت.

ئەم پەرەسەندنە یاساییە لە کاتێکدایە، رای گشتی چاوەڕوانی یەکلاکردنەوەی ئەم دۆسیەیەیە کە ماوەیەکە لە ناوەندە یاسایی و ئەمنییەکانی سلێمانی گفتوگۆی لەسەر دەکرێت.

پێنجشەممە 23ـی نیسانی 2026، سەرچاوەیەک لە بنەماڵەی لاهور شیخ جەنگی بە کوردستان24ـی راگەیاند، دوای چوار رۆژ لە مانگرتن، دوێنێ بەڵێن بە لاهوور شێخ جەنگی درا کە جوڵە بە کەیسەکەی بکرێ.

گوتیشی: بەڵێنەکە ئەوەیە کەیسی لاهوری شیخ جەنگی و پۆڵادی برای لە دادگای لێکۆڵینەوەی ئاسایشی سلێمانیەوە رەوانەی دادگای جینایاتی سلێمانی دەکرێت و لەوێشەوە کەیسەکەی رەوانەی دادگای تەمیز لە هەولێر دەکرێت.

ئەو سەرچاوەی ئاماژەی بەوەشدا، هۆکاری سەرەکی مانگرتنی لاهور و پۆڵادی برای ئەوەبوو کە کەیسەکەیان لە دادگای لیكۆڵینەوەی سلێمانی رەوانەی دادگای جینایات و لەوێشەوە بۆ دادگای تەمیز نەدەکرا، بۆیە ئێستاش ئەگەر ئەو بەڵێنە نەبرێتە سەر ئەوا هەڵوێستیان دەبێت.

ئەو سەرچاوەیە باسی لەوەشکرد، لەوانەیە لەماوەی چەند رۆژی داهاتوودا شەش کەسی تر لە زیندانیانی لالەزار ئازاد بکرێن.

رۆژی 12-1-2026، بۆ یەکەم جار لاهوور شێخ جەنگی برایە بەردەم دادوەر لە دادگەی سلێمانی، بەڵام دادوەر بڕیاری کۆتایی لە دۆسیەکەی نەدا و رایگەیاند، بۆ وردبینی دۆسیەکە رەوانەی دادگەی تێهەڵچوونەوەی هەرێمی کوردستان لە هەولێر دەکرێت.

شەوی 22ـی ئابی 2025، لە دەوروبەری هۆتێل لالەزار لە سلێمانی، شەڕێکی قورس لەنێوان هێزەکانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان بەسەرۆکایەتی بافڵ تاڵەبانی و چەکدارانی سەر بە لاهور شێخ جەنگی روویدا.

لە دوای رووبەڕووبوونەوەیەک کە چەند کاتژمێرێکی خایاند، لاهور شێخ جەنگی و دەیان کەس لە لایەنگرانی دەستگیرکران. لە ئەنجامی ئەو پێکدادانەدا، چەندین کەس لە هەردوولا کوژران و بریندار بوون.