مانگی رابردوو بەرهەمهێنانی نەوتی عێراق بۆ نزمترین ئاست دابەزیوە

پێش کاتژمێرێک

روانگەی ئیکۆ عێراق بۆ کاروباری ئابووری، ئامارەکانی بەرهەمهێنانی نەوتی عێراقی بۆ سێ مانگی یەکەمی ساڵی 2026 بڵاوکردەوە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 26ـی نیسانی 2026، روانگەی ئیکۆ عێراق لە راگەیەندراوێکدا ئاشکرای کرد، ئاستی بەرهەمهێنانی نەوتی عێراق لە سێ مانگی یەکەمی ئەمساڵدا بەم شێوەیە بووە، کە لە مانگی کانوونی دووەمدا، رۆژانە 4 ملیۆن و 157 هەزار بەرمیل بەرهەمهێنراوە. ئاماژەی بەوەش کردووە، لە مانگی شوباتدا ئاستی بەرهەمهێنان بەرزبووەتەوە بۆ 4 ملیۆن و 188 هەزار بەرمیلی رۆژانە، لە مانگی ئاداریشدا دابەزینێکی گەورە و بەرچاو تۆمارکراوە و ئاستی بەرهەمهێنان بۆ یەک ملیۆن و 625 هەزار بەرمیل کەمبووەتەوە.

روانگەی ئیکۆ عێراق باسی لەوەشکردووە، کۆی گشتی بەرهەمهێنانی نەوت لەو سێ مانگەدا گەیشتووەتە نزیکەی 302 ملیۆن بەرمیل.

لە راگایەندراوەکەدا هاتووە، پێویستە حکوومەتی عێراق کار بۆ هەمەچەشنکردنی دەروازە بازرگانییەکان بکات و تەنیا پشت بە هەناردەی دەریایی لە رێگەی کەنداوەوە نەبەستێت، وەک جێگرەوەیەکیش، پێشنیازی کاراکردنەوەی پڕۆژەی "رێگای شامی نوێ" دەکرێت، کە دەبێتە هۆی کەمکردنەوەی مەترسییە جیۆپۆلیتیکییەکان و گەرەنتی کردنی بەردەوامیی هەناردەی نەوت بۆ بازاڕەکانی جیهان، بەتایبەتی لە کاتی دروستبوونی گرژییە ناوچەییەکاندا.

روانگەی ئیکۆ عێراق جەختی لەوەش کردووەتەوە، کە ئەم هەنگاوە دەبێتە هۆی بەهێزکردنی توانای ئابووری عێراق لە رووبەڕووبوونەوەی قەیرانەکان و پاراستنی کارایی هەناردەکردن لە هەموو بارودۆخێکدا.