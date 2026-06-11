دژەتیرۆری کوردستان: بە دوو درۆن هێرش کرایە سەر کۆگایەکەی دانەوێڵە لە قوشتەپە

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دژەتیرۆری کوردستان ئاماژە بەوە دەکات، لە رێگەی دوو درۆنی بۆمبڕێژکراو هێرشکرایە سەر کۆگایەکی دانەوێڵە، هەروەها جگە لە زیانی ماددیی زۆر کە بەر کۆگاکە کەوتووە، هیچ زیانێکی گیانی لێ نەکەوتەوە.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 11ـی حوزەیرانی 2026، بە گوێرەی زانیارییەکانی دژەتیرۆری کوردستان، کاتژمێر:12:55، لە ڕێگەی دوو درۆنی بۆمبڕێژکراو لە (جۆری حدید 110)، هێرش کرایە سەر کۆگایەکی دانەوێڵە لە قەزای قوشتەپەی سەر بە پارێزگای هەولێر.

دژەتیرۆری کوردستان ئاماژە بەوەکردووە، جگە لە زیانی ماددیی زۆر کە بەر کۆگاکە کەوتووە، هیچ زیانێکی گیانی لێ نەکەوتەوە.

دژەتیرۆری کوردستان جەخت لەوە دەکاتەوە، بە توندی سەرکۆنەی ئەو هێرشە تیرۆریستییانە دەکەین کە شوێنی سڤیل دەکەنە ئامانج.