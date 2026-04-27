هۆشداری لە مەترسی شکستهێنانی پرۆسەی نوێی ئاشتی لە تورکیا دەدرێت

کۆمەڵەی مافی مرۆڤی تورکیا هۆشداری دەدات لە مەترسیی شکستهێنانی پرۆسەی نوێی ئاشتی لە تورکیا و رایدەگەیەنێت، لێدوانەکانی دەوڵەت تەنیا لە چوارچێوەی قسەدا ماونەتەوە.

ئەمڕۆ دووشەممە، 27ـی نیسانی 2026، ئەرجان یەڵماز، جێگری هاوسەرۆکی گشتیی کۆمەڵەی مافی مرۆڤ رایگەیاند، نابێت پرۆسەکە تەنیا وەک پرسێکی ئەمنی سەیر بکرێت، لێدوانەکانی دەوڵەت بۆ چاکسازی لەبارەی پرۆسەکە تەنیا لە ئاستی قسەدا ماونەتەوە و نەبوونەتە هەنگاوی کردەیی، کە ئەمەش مەترسی گەڕانەوە بۆ دۆخی پێشوو و شکستهێنانی پرۆسەکە دروست دەکات.

ئەرجان یەڵماز گوتیشی، سەرەڕای ئەوەی راپۆرتی کۆمیسیۆنی پەرلەمان ئامادەیە، بەڵام هیچ هەنگاوێکی یاسایی نەنراوە کە ئەمەش جێگەی نیگەرانییە، لە کاتێکدا داماڵینی چەک بە کردەیی دەستی پێکردووە، ئەرکی دەوڵەتە بەبێ کات بەفیڕۆدان 'یاسایەکی چوارچێوەی' گشتگیر و روون بۆ پشتگیریکردن لە بڕیاری چەکدانانی پەکەکە دەربکات، کە تێیدا هەموو گروپەکان بگرێتەوە.

هەروەها ئاماژەی بەوەداوە، کۆمەڵەی مافی مرۆڤ بۆ بونیادنانی ئاشتییەکی بەردەوام داوا دەکەین زیندانیانی سیاسی و نەخۆش ئازاد بکرێن، سیستەمی قەیوم کۆتایی بێت و بڕیارەکانی دادگای مافی مرۆڤی ئەوروپا جێبەجێ بکرێن، هاوکات پێویستە فشارە یاساییەکان لەسەر سیاسی و رۆژنامەنووسان رابگیرێت و یاسای بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر هەڵبوەشێنرێتەوە تا ئەم هەلە مێژووییەی بە بێدەنگبوونی چەکەکان رەخساوە، ببێتە ئاشتییەکی هەمیشەیی.

هاوکات دوێنێ یەکشەممە، تولای هاتیمۆگولاری، هاوسەرۆکی دەم پارتی، لە لێدوانێکدا بۆ رۆژنامەیەکی رایگەیاند، پرۆسەی ئاشتی خەریکە دەگاتە ئاستی پەککەوتن و حکوومەت بە مەبەست درێژەی پێ دەدات و دوای دەخات. گوتیشی، "پێشتر دەسەڵاتدارانی تورکیا چاوەڕێی پێشهاتەکانی رۆژئاوای کوردستان بوون، بەڵام ئێستا چاویان بڕیوەتە ئەنجامەکانی شەڕ و ئاڵۆزییەکانی ناوخۆی ئێران."

هاوسەرۆکی دەم پارتی هیوا دەخوازێت پرۆسەکە بەرەو پێش بچێت و دووچاری شکستی تەواوەتی نەبێت، بەڵام جەخت دەکاتەوە کە دیارە تورکیا ستراتیژی خۆی بەستووەتەوە بە گۆڕانکارییەکانی ناوچەکە و ئێران.