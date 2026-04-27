دەریاوانیی نێودەوڵەتی: 2 هەزار کەشتی و 20 هەزار دەریاوان لە گەرووی هورمز گیریان خواردووە

پێش دوو کاتژمێر

رێکخراوی نێودەوڵەتیی دەریاوانی (IMO) رایگەیاند، بەهۆی داخستنی گەرووی هورمز و پەرەسەندنی گرژییەکان لە ناوچەکەدا، نزیکەی دوو هەزار کەشتی و 20 هەزار دەریاوان گیریان خواردووە و ناتوانن هاتوچۆ بکەن.

دووشەممە 27ـی نیسانی 2026، ئەرسینۆ دۆمێنگێز سەرۆکی رێکخراوی نێودەوڵەتیی دەریاوانی لە لێدوانێکدا رایگەیاند، چارەسەری سەربازی بۆ قەیرانی گەرووی هورمز نابێتە چارەسەرێکی درێژخایەن، هۆشداریشی دا تەنانەت یاوەریکردنی سەربازیی کەشتییەکانیش، مەترسیی بە ئامانجگرتنیان بە تەواوی لەناو نابات.

سەرۆکی رێکخراوی نێودەوڵەتیی دەریاوانی ئاماژەی بەوەشکرد، ئەو ئاڵۆزییانەی لە گەرووی هورمزدا دروست بوون، رەنگە بۆ ماوەیەکی درێژ بەردەوام بن، تەنانەت دوای کۆتاییهاتنی ململانێ و جەنگەکانیش لە ناوچەکەدا.

ئەم لێدوانەی ئەرسینۆ دۆمێنگێز سەرۆکی رێکخراوی نێودەوڵەتیی دەریاوانی لە کاتێکدایە، لە 28ـی شوباتەوە بە هۆی جەنگی نێوان ئەمریکا-ئیسرائیل و ئێران، گەرووی هورمز بە رووی کەشتییە بازرگانییەکاندا داخراوە، هەرچەندە هەوڵەکان بۆ کردنەوەی ئەو گەرووە بەردەوامە بەڵام تاوەکوو ئێستا نەتوانراوە رێگە بۆ هەموو ئەو کەشتییانە بکرێتەوە کە لەو ناوچەیەدا گیریان خواردووە، لە دوایین لێدوانیشدا لایەنی ئێرانی رایگەیاندووە، گەرووی هورمز لە ژێر کۆنتڕۆڵی ئێران دەمێنێتەوە و تەنها دەسەڵاتی تاران دەتوانێت ئیدارەی ئەو گەرووە بدات، لە بەرانبەردا مارکۆ روبیۆ وەزیری دەرەوەی ئەمریکا رایگەیاند، بە هیچ جۆرێک رێگە نادەن ئێران جارێکی دیکە دەست بەسەر گەرووی هورمزدا بگرێت.