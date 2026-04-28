ئیمارات لە ئۆپێک و ئۆپێک پڵەس کشایەوە

ئیمارات کشانەوەی خۆی لە هاوپەیمانیی ئۆپێک و ئۆپێک پڵەس راگەیاند و جەختی کردەوە، بەردەوام دەبێت لە زیادکردنی بڕی بەرهەمهێنانی نەوت بە شێوەیەکی "بەرەبەرە و پلانداڕێژراو".

ئەمڕۆ سێشەممە، 28ـی نیسانی 2026، دەوڵەتی ئیمارات بە فەرمی بڕیاری خۆی بۆ کشانەوە لە رێکخراوی وڵاتانی هەناردەکاری نەوت (ئۆپێک) و هاوپەیمانی "ئۆپێک پڵەس" راگەیاند، بڕیارەکەش لە سەرەتای مانگی ئایاری داهاتووەوە دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە.

بەپێی راگەیەندراوێکی فەرمی کە ئاژانسی هەواڵی ئیمارات (وام) بڵاویکردووەتەوە، ئەم بڕیارەی دەوڵەتی ئیمارات دوای پێداچوونەوەیەکی ورد و گشتگیر بە سیاسەتی بەرهەمهێنانی وڵات و هەڵسەنگاندنی تواناکانی ئێستا و داهاتووی هاتووە.

لە راگەیەندراوەکەدا ئاماژە بەوە دراوە، ئەم هەنگاوە لەپێناو پاراستنی "بەرژەوەندییە نیشتمانییەکان" نراوە. هەروەها جەختکراوەتەوە، ئیمارات پابەندە بە ڕۆڵی بەرپرسیارانەی خۆی لە دابینکردنی پێداویستییەکانی بازاڕی وزە و بەردەوام دەبێت لە زیادکردنی بڕی بەرهەمهێنانی نەوت بە شێوەیەکی "بەرەبەرە و پلانداڕێژراو"، بە جۆرێک کە لەگەڵ ئاستی خواست و بارودۆخی بازاڕی جیهانیدا بگونجێت.

بەپێی بڕیارەکە، ڕۆژی 1ی ئایاری 2026 وەک وادەی کۆتایی و فەرمی بۆ کشانەوەی ئیمارات لەو رێکخراوە دیاریکراوە، ئەمەش گۆڕانکارییەکی گرنگ لە سیاسەتی نەوتیی ئەو وڵاتە و نەخشەی وزەی جیهانی دادەنرێت.

دوای بڕیارەکەی ئیمارات؛ نرخی یەک بەرمیل نەوتی خاوی برێنیت گەیشتە 112.3 دۆلاری ئەمریکی. نرخئ نەوتی ئەمریکیش گەیشتە 101.2 دۆلار.

ئیمارات یەکێکە لە گەورەترین وڵاتانی بەرهەمهێنەری نەوت لە جیهاندا و ساڵانێکی زۆرە ئەندامێکی کاریگەری ئۆپێکە.

لە ساڵانی رابردوودا، چەند جارێک ناکۆکی لەنێوان ئیمارات و سعوودییە لەسەر بڕیارەکانی ئۆپێک پڵەس دروست بووە، چونکە ئیمارات پێی وابووە رێژەی دیاریکراوی بەرهەمهێنانی (کۆتا) کەمترە لە توانای راستەقینەی وڵاتەکەی.

کشانەوە لەم رێکخراوە رێگە بۆ ئیمارات خۆش دەکات بەبێ سنووربەندییەکانی ئۆپێک، نەوتی زیاتر بفرۆشێت و داهاتە نیشتمانییەکانی زیاد بکات.