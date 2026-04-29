وەزارەتی بازرگانی عێراق دەستی بە وەرگرتنی بەرهەمی گەنمی جووتیاران کرد

وەزارەتی بازرگانیی عێراق دەستپێکردنی پرۆسەی وەرگرتنی یەکەمین بڕی گەنمی ناوخۆیی لە پارێزگاکانی بەسرە، زیقار و نەجەف راگەیاند، ئەم هەنگاوە لە چوارچێوەی وەرزی بەبازاڕکردنی ساڵی 2026 دێت، دوای ئەوەی لە چەند رۆژی رابردوودا پرۆسەکە لە پارێزگای موسەننا دەستی پێکردبوو.

د. حەیدەر نووری گەرعاوی، بەڕێوەبەری گشتیی کۆمپانیای گشتیی بازرگانیی دانەوێڵە لە وەزارەتی بازرگانی عێراق رایگەیاند، "لقەکانی کۆمپانیاکەمان لەو سێ پارێزگایە بەپێی پلانێکی رێکخراو دەستیان بە کارەکانیان کردووە."

ئاماژەی بەوەش کرد، پلانەکە بە جۆرێک داڕێژراوە کە ئاسانکاریی تەواو بۆ جووتیاران و وەرزێڕان بکرێت تاوەکو بە بێ هیچ گرفتێک و بە شێوەیەکی رێک و پێک بەرهەمەکانیان رادەست بکەن، ئەمەش لەگەڵ پابەندبوون بەو پێوەرە ستانداردانەی بۆ پشکنین و وەرگرتنی گەنم دیاریکراون.

گەرعاوی جەختی لەوەش کردەوە، کۆمپانیاکەیان تەواوی پێداویستییە تەکنیکییەکانی لە ناوەندەکانی وەرگرتندا دابین کردووە، لەوانە ئامێری پێویست و ستافی پسپۆڕ، بە مەبەستی خێراکردنی رێکارەکان و کەمکردنەوەی جەنجاڵی، ئەمەش دەبێتە هۆی بەرزکردنەوەی ئاستی کارایی و دروستکردنی کەشێکی گونجاو بۆ جووتیاران.

گوتیشی: "کۆمپانیا بەردەوام دەبێت لە فراوانکردنی ناوەندەکانی وەرگرتن و ئامادەکردنیان یەک لە دوای یەک بەپێی پلانە پەسەندکراوەکە، بۆ ئەوەی دڵنیابین لە وەرگرتنی هەموو ئەو بڕە گەنمەی بەرهەم هاتووە و کۆگاکردنیان بەپێی نوێترین پێوەرە جیهانییەکان، ئەمەش وەک هەنگاوێک بۆ بەهێزکردنی ئاسایشی خۆراک لە وڵاتدا."