هێگسێت: سوپایەک بونیاد دەنێینەوە گەلی ئەمریکا شانازی پێوە بکات

پیت هێگسێت، وەزیری جەنگی ئەمریکا رایگەیاند، کار دەکەن بۆ گەڕاندنەوەی بنکەی پیشەسازیی جەنگ وڵاتەکەی بۆ ئاستی سەردەمی جەنگ و بونیادنانی سوپایەک کە ئەمریکییەکان شانازیی پێوە بکەن.

ئەم لێدوانانەی هێگسێت لە میانی یەکەم وتاریدا هات لەبەردەم کۆنگرێس سەبارەت بە پەرەسەندنەکانی جەنگ لەگەڵ ئێران.

چوارشەممە 29ـی نیسانی 2026، پێت هێگسێت، وەزیری جەنگی ئەمریکا لە میانی گوتارێکیدا لەبەردەم کۆنگرێس سەبارەت بە پەرەسەندنەکانی جەنگی ئێران گوتی: "ئێمە بنکەی پیشەسازیی جەنگ بۆ خێرایی و باری جەنگ دەگەڕێنینەوە و سوپایەک سەرلەنوێ بونیاد دەنێینەوە کە جێگەی شانازی بێت بۆ گەلی ئەمریکا."

هەروەها ئاماژەی بەوە کرد، وڵاتەکەی لەگەڵ ژینگەیەکی ئاڵۆزی هەڕەشەکان لە مەیدانە جیاوازەکانی کارکردندا رووبەڕووە، جەختیشی لەوە کردەوە، دابەشکردنی بارگرانییەکان بەشێکی سەرەکییە لە ستراتیژیی نوێی ئەمریکا لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست.

وەزیری جەنگی ئەمریکا گوتیشی: "هاوپەیمان و هاوبەشەکانمان لە رۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەتوانن کار و هەوڵی زیاتر بدەن بۆ پاراستنی بەرژەوەندییە هاوبەشەکانمان، ئاماژەی بەوەش کرد، داواکاری بودجەی ساڵی داهاتوو رێگە بە پێنتاگۆن دەدات پەیامی خۆی لەژێر دروشمی "ئاشتی لە رێگەی هێزەوە" جێبەجێ بکات.

سەبارەت بە هاوپەیمانی ناتۆ، هێگسێت جەختی لە پێویستی داڕشتنەوەی وەشانێکی نوێی "ناتۆ" کردەوە کە بیگەڕێنێتەوە بۆ رەگ و ریشە جەنگکەرەکانی و وای لێبکات هاوپەیمانەکان بەرپرسیارێتی تەواوی خۆیان هەڵبگرن.

لە کۆتایی قسەکانیدا، هێگسێت ئیسرائیلی وەک "هاوپەیمانێکی نموونەیی" وەسف کرد کە سەلماندوویەتی توانا و ئارەزووی جەنگکردنی شانبەشانی هێزەکانی ئەمریکای هەیە.