حاجیانی کوردستان لە هەولێر و سلێمانی بە فڕۆکە گەشت دەکەن

دوای هەوڵەکانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان و وەزارەتی ئەوقاف، بڕیاردرا گەشتی حاجیانی هەرێم لە هەردوو فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی هەولێر و سلێمانییەوە بەرەو شاری جددە دەستپێبکات و یەکەم گەشتیش رۆژی 7ـی ئایار لە هەولێرەوە ئەنجام دەدرێت.

ئەمڕۆ شەممە، 2ـی ئایاری 2026، رۆژگار جەعفەر بەرپرسی راگەیاندنی پڕۆسەی حەج، لە وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئایینی، تایبەت بە ماڵپەڕی کوردستان24ـی راگەیاند؛ دوای هەوڵەکانی سەرۆکی حکوومەت و وەزارەتی ئەوقاف و کاروباری ئایینی، بەتایبەت خودی وەزیر، دکتۆر پشتیوان سادق، دوای گفتوگۆ لەگەڵ دەستەی گشتی حەج و عومرەی عێراقی و کۆمپانیای فڕۆکەوانی عێراقی، بۆ ئەوەی گەشتی حاجیان لەهەردوو فڕۆکەخانەی هەولێر و سلێمانی بێت بو شاری جددەی سعوودیە، هەوڵەکان گەیشتونەتە کۆتایی بڕیاردرا، گەشتی حاجیان لەهەردوو فڕۆکەخانەی هەولێر و سلێمانی دەستپێبکات.

هەروەها گوتیشی: "رۆژی پێنجشەممە7ـی ئایاری 2026، یەکەم گەشت لە فرۆکەخانەی هەولێر دەبێت و رۆژی دواتر لە سلێمانی."



