سەرۆک بارزانی و عەلی زەیدی لە کۆبوونەوەدان

پێش 16 خولەک

ئەمڕۆ شەممە، 2ـی ئایاری 2026، سەرۆک بارزانی پێشوازی لە سەرۆکوەزیرانی راسپێردراوی عێراق عەلی زەیدی کرد و ئێستا لە کۆبوونەوەدان.

پێشنیوەڕۆی ئەمڕۆ شەممە، 02ـی ئایاری 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە فڕۆکەخانەی نێودەوڵەتیی هەولێر پێشوازی لە عەلی فالح زەیدی، سەرۆکوەزیرانی راسپێردراوی عێراق کرد.

عەلی زەیدی بە یاوەری شاندێکی چوارچێوەی هەماهەنگی هاتووەتە هەولێر و بڕیارە دوای کۆبوونەوەی لەگەڵ سەرۆک بارزانی، لەگەڵ نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان و سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی کۆببێتەوە.

شاندەکەی چوارچێوەی هەماهەنگی کە یاوەریی عەلی زەیدین:

- موحسین مەندەلاوی، سەرۆکی هاوپەیمانیی "ئەساس".

- عەبدولحسێن موسەوی، سەرۆکی هاوپەیمانیی "نەهجی وەتەنی".

- فالح فەیاز، سەرۆکی دەستەی حەشدی شەعبی.

- عەباس عامری، ئەمینداری چوارچێوەی هەماهەنگی.

شەوی 27ـی نیسانی 2026، سەرکردەکانی چوارچێوەی ھەماھەنگی لە کۆشکی حکوومەت لە بەغدا کۆبوونەوە و بە کۆی دەنگ (عەلی زەیدی)ـیان بە فەرمی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق کاندید کرد.

زەیدی 25 رۆژی لە بەردەستدا ماوە بۆ پێکهێنانی حکوومەتی نوێی فیدراڵ؛ چونکە بە گوێرەی دەستووری عێراق، پێویستە سەرۆکوەزیرانی راسپێدراو لە ماوەی مانگێکدا ئەندامانی کابینەکەی هەڵبژێرێت، تا دواتر لە پەرلەمان متمانەیان پێ بدرێت.