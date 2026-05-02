مەسرور بارزانی: پشتیوانیی پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق دەبین

سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان، لە میانی کۆبوونەوەی لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی راسپێردراوی عێراق، جەختی لەوە کردەوە، ئێستا دەرفەتێکی نوێ هاتووەتە ئاراوە کە کێشەکان بە شێوەیەکی بنەڕەتی و یەکجارەکی چارە بکرێن و بە شێوەیەکی دادپەروەرانە رەفتار لەگەڵ هەرێمی کوردستان بکرێت.

ئەمڕۆ شەممە، 2ـی ئایاری 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان، پێشوازیی لە عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی راسپێردراوی عێراق و شاندێکی چوارچێوەی هەماهەنگی کرد، لە کۆبوونەوەکەدا هەوڵ و گفتوگۆکانی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی فیدراڵ تاوتوێ کرا.

ماڵپەڕی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە راگەیەنراوێکدا رایگەیاند: لە کۆبوونەوەکەدا مەسرور بارزانی دووپاتی کردەوە، "کە ئێمە پشتیوانی پێکهێنانی حکوومەتی نوێ دەبین، لە پێناو چارەکردنی کێشە هەڵپەسێردراوەکانی نێوان هەرێم و حکوومەتی فیدراڵ، لەسەر بنەمای دەستوور و رێزگرتن لە مافەکانی خەڵکی کوردستان و قەوارەی فیدراڵی هەرێمی کوردستان."

بە پێی راگەیەنراوەکە، مەسرور بارزانی جەختیشی کردەوە، کە ئێستا دەرفەتێکی نوێ هاتووەتە ئاراوە کە کێشەکان بە شێوەیەکی بنەڕەتی و یەکجارەکی چارە بکرێن و بە شێوەیەکی دادپەروەرانە رەفتار لەگەڵ هەرێمی کوردستان بکرێت و بەڕێوەبردنی پرۆسەی سیاسی عێراقیش لە سەربنەمای هاوبەشی، هاوسەنگی و سازان بێت.

لای خۆیەوە، سەرۆکوەزیرانی راسپێردراوی عێراق، سوپاسی پێشوازی و پشتیوانیی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستانی کرد و جەختی کردەوە، "کە بەهێزبوونی هەرێمی کوردستان، بەهێزبوونی حکوومەتی فیدراڵییە."

هاوکات جەختی لەوە کردەوە، کە دڵنیایی دەدەن بە شێوەیەکی دادپەروەرانە، مامەڵە لەگەڵ هەرێمی کوردستان بکەن.

استقبلنا اليوم رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل الحكومة الاتحادية السيّد علي الزيدي، يرافقه وفد من الإطار التنسيقي.



ناقشنا خلال الاجتماع الجهود والمباحثات الجارية لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة، وجددنا تأكيدنا على دعم هذه الخطوات من أجل حل القضايا العالقة بين إقليم كوردستان… — Masrour Barzani (@masrourbarzani) May 2, 2026

I welcomed Prime Minister-Designate of the federal government @AliFalihAlzaidy and a delegation from the Coordination Framework to Erbil. We discussed ongoing efforts to form the new federal cabinet.



I reaffirmed our support to form a new government and to resolve the… pic.twitter.com/hT1PXRYzgN — Masrour Barzani (@masrourbarzani) May 2, 2026

هەر لە بارەی کۆبوونەوەکە، عەلی فالح زەیدی، سەرۆکوەزیرانی راسپێردراوی عێراق، لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) نووسیویەتی: "لەگەڵ مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان، تاوتوێی پرسی پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراقمان کرد.

باسی لەوەش کرد، لەگەڵ سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان، تاوتوێی رەوتی ئەو گفتوگۆ بەردەوامانەمان کرد کە لە نێوان هێزە سیاسییە جیاوازەکاندا بەڕێوە دەچن، ئەمەش بە ئامانجی پێکهێنانی حکوومەتێکی نیشتمانی کە بتوانێت خواست و تێڕوانینەکانی سەرجەم رۆڵەکانی گەلی عێراق بهێنێتە دی.

لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەیدا، زەیدی دەڵێت: "لە کۆبوونەوەکەدا پەیوەندییەکانی نێوان بەغدا و هەولێر خرانە بەرباس، هەروەها جەختمان لەسەر گرنگیی یەکخستنی هەوڵ و دیدگاکان کردەوە بۆ هەنگاونان بەرەو چەسپاندن و بەهێزکردنی سەقامگیری لە سەرانسەری عێراقدا."

التقينا رئيس حكومة إقليم كردستان العراق السيد مسرور بارزاني، وذلك خلال زيارتنا الى مدينة اربيل برفقة وفد من قادة الإطار التنسيقي.



وجرى خلال اللقاء بحث ملف تشكيل الحكومة الجديدة، واستعراض مسار الحوارات الجارية بين مختلف القوى السياسية، بهدف تشكيل حكومة وطنية تحقق تطلعات ابناء… pic.twitter.com/U8s8YvHrBS — علي فالح الزيدي (@AliFalihAlzaidy) May 2, 2026

پێشنیوەڕۆی ئەمڕۆ، عەلی فالح زەیدی، سەرۆکوەزیرانی راسپێردراوی عێراق، بە یاوەری شاندێکی چوارچێوەی هەماهەنگی، بە سەردانێكی فەرمی گەیشتە هەرێمی کوردستان و لە لایەن مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان، پێشوازیی لێ کرا.