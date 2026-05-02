زەیدی: لایەنە کوردییەکان لە پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی فیدراڵ بەشدار دەبن

سەرۆکوەزیرانی راسپێردراوی عێراق ئاشکرای کرد، لایەنە کوردستانییەکان پشتیوانی لە حکوومەتەکەمان دەکەن و پشتیوانی بە خوا هەر هەموویان بەشداریی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەت دەکەن".

ئێوارەی ئەمڕۆ شەممە 2ـی ئایاری 2026، عەلی فالح زەیدی، سەرۆکوەزیرانی راسپێرداراوی عێراق، دوای سەردانەکەی هەولێر چوو بۆ سلێمنای، لەوێدا لە وەڵامی پرسیاری ئارام بەختیار، پەیامنێری کوردستان24 گوتی: هەڵوێستی لایەنە سیاسییە کوردستانییەکان زۆر باشە و توانیومانە رەزامەندی هەموویان بە دەست بهێنین.

سەرۆکوەزیرانی راسپێرداراوی عێراق، ئاماژەی بەوە کرد، "حزبە کوردستانییەکان پشتیوانی لە حکوومەتەکەمان دەکەن و پشتیوانی بەخوا هەر هەموویان بەشداری پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەت دەکەن".

هاوکات زەیدی جەختی لەوەش کردەوە، سوورین لەسەر دامەزراندنی حکوومەتێکی بە‌هێز و خاوەن ئابوورییەکی پتەو و تۆکمە. گوتیشی: گوێبیستی هیچ داوكارییه‌كی شه‌خسی نه‌بوومه‌.

پێشنیوەڕۆی ئەمڕۆ، عەلی فالح زەیدی، سەرۆکوەزیرانی راسپێردراوی عێراق، بە یاوەری شاندێکی چوارچێوەی هەماهەنگی، بە سەردانێكی فەرمی گەیشتە هەرێمی کوردستان و لە لایەن مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان، پێشوازیی لێ کرا.

عەلی زەیدی، لە یەکەم وێتسگەی سەردانەکەیەدا، لە پیرمام، لەگەڵ سەرۆک مەسعود بارزانی کۆبووەوە، تێیدا باسیان لە پێویستیی پەلەكردن لە پێكهێنانی حكوومەت كرد بە پێی شایستەی هەڵبژاردن، هەروەها پابەندبوون بە ماوە دەستوورییەكانەوە.

هەر لە كۆبوونەوەکەدا، سەرۆک بارزانی باسی لە دوایین پێشهاتەكان كرد و جەختی لە پێویستیی چارەسەركردنی كێشە هەڵپەسێردراوەكانی نێوان حكوومەتی فیدڕاڵ و حكوومەتی هەرێمی كوردستان كردەوە لە چوارچێوەی دەستوودا.

دواتر عەلی زەیدی، لەگەڵ مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان کۆبووەوە، هەردوولا هەوڵ و گفتوگۆکانی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی فیدراڵیان تاوتوێ کرد.

لە کۆبوونەوەکەدا مەسرور بارزانی دووپاتی کردەوە، "کە ئێمە پشتیوانی پێکهێنانی حکوومەتی نوێ دەبین، لە پێناو چارەکردنی کێشە هەڵپەسێردراوەکانی نێوان هەرێم و حکوومەتی فیدراڵ، لەسەر بنەمای دەستوور و رێزگرتن لە مافەکانی خەڵکی کوردستان و قەوارەی فیدراڵی هەرێمی کوردستان."

لای خۆیەوە، سەرۆکوەزیرانی راسپێردراوی عێراق، سوپاسی پێشوازی و پشتیوانیی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستانی کرد و جەختی کردەوە، "کە بەهێزبوونی هەرێمی کوردستان، بەهێزبوونی حکوومەتی فیدراڵییە."