دوو ساڵی دیکە سێ پرۆژەی کارەبا لە هەولێر تەواو دەبن

گرێبەستێك بە بەهای 100 ملیار دینار بۆ جێبەجێكردنی سێ پرۆژەی وێستگەی (132KV) واژۆ كرا.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 03ـی ئایاری 2026، وەزارەتی کارەبای حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دا، كەمال محەممەد ساڵح، وەزیری كارەبا گرێبەستێكی لەگەڵ كۆمپانیای "هێرۆ" بۆ جێبەجێكردنی سێ پرۆژەی وێستگەی (132KV) لە شەمامك و هەشتی حەسارۆك و تیمار بە گوژمەی 100 ملیار دینار واژۆ كرد.

بە گوێرەی راگەیەنراوەکە، هەرسێ پرۆژەکە لە ماوەی دوو ساڵدا جێبەجێ دەکرێن و وەزیری كارەبا ئامادەیی وەزارەتی بۆ هەموو پاڵپشتی و كارئاسانییەكی پیشاندا.

لە رێورەسمی واژووكردنی گرێبەستەكەدا، وەزیری كارەبا باسی گرنگیی ئەم سێ وێستگەیە بۆ كەمكردنەوەی گرفتی بارزۆری كارەبای سەر ژمارەیەك لەگەڕەكەكانی ناو شاری هەولێر و دەوروبەری کرد. داوا لەكۆمپانیاکەشی كرد پرۆژەکە لە ماوەی دیاریكراوی خۆیدا تەواو بكات و بە پابەندی دیزاین و كوالێتی بەرزی پرۆژەكە بێت.

ئاری زراری، بەڕێوەبەری کۆمپانیای هێرۆ سوپاسی وەزیر و تیمی وەزارەتی كارەبا كرد و بەڵێنیدا لە کاتی خۆیدا هەرسێ پرۆژەکە بە کوالێتی بەرز جێبەجێ دەکرێن، چونکە پەیوەندی بە خزمەتگوزاری بۆ خەڵک و کەرتی پیشەسازی و کشتوکاڵەوە هەیە.