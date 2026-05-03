ماکرۆن: لە پاڵپشتیکردنی گەلی عێراق بەردەوام دەبین

سەرۆکی فەرەنسا، پیرۆزبایی لە عەلی زەیدی کرد و پشتیوانیی وڵاتەکەی بۆ پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق دەربڕی و، هاوکات جەختی لە گرنگیی سەروەریی عێراق و ئاشکراکردنی ئەنجامی لێکۆڵینەوەی هێرشەکەی سەر مەلا قەرە کردەوە.

یەکشەممە، 3ـی ئایاری 2026، ئیمانوێل ماکرۆن، سەرۆکی فەرەنسا، بە تەلەفۆن لەگەڵ عەلی فالح زەیدی، سەرۆکوەزیرانی راسپێردراوی عێراق گفتوگۆی کرد.

ماکرۆن، لە هەژماری خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس)، نووسیویەتی: "لە پەیوەندییە تەلەفۆنییەکەدا، پیرۆزباییم لە عەلی زەیدی کرد بە بۆنەی راسپاردنی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق، هەروەها هیوای سەرکەوتنم بۆ خواست لەم ئەرکە چارەنووسسازەدا بۆ داهاتووی عێراق، بە تایبەتی کە پێشهاتەکان زۆر هەستیار و ئاڵۆزن."

سەبارەت بە دۆسیەی ئەمنی و گیانلەدەستدانی ئەفسەرێکی فەرەنسی لە خاکی عێراق، ماکرۆن رایگەیاند: "ئومێدی خۆمم بۆ گەیشتن بە ئەنجامێکی خێرا لە لێکۆڵینەوەکانی پەیوەست بەو هێرشە دووپات کردەوە، کە لە 12ـی ئادار لە مەلا قەرە بووە هۆی گیانلەدەستدانی "ئارنۆ فریۆن" و برینداربوونی چەند سەربازێکی دیکەی هاوڕێی."

لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەیدا، ئیمانوێل ماکرۆن تیشکی خستە سەر پێگەی جیۆپۆلەتیکی عێراق و کاریگەرییەکەی لەسەر ئاسایشی جیهانی و گوتی: "بوونی عێراقێکی سەقامگیر و خاوەن سەروەری کە بە تەواوی کۆنترۆڵی چارەنووسی خۆی بکات، بۆ ئاسایشی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ئەورووپاش زۆر گرنگە".

هەروەها سەرۆکی فەرەنسا جەختی لە بەردەوامیی پشتیوانییەکانی وڵاتەکەی بۆ عێراق کردەوە و رایگەیاند: "فەرەنسا لە پێناو بەشداریکردن لەم ئامانجە و قووڵکردنەوەی هاوبەشییە ستراتیژییەکەمان، لە سەرجەم بوارەکاندا، لە پاڵپشتیکردنی گەلی عێراق بەردەوام دەبێت."