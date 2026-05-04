ئیمارات: بڕیاری کشانەوەمان لە ئۆپێک دژی هیچ لایەنێک نییە

وەزیری پیشەسازی و تەکنەلۆژیای ئیمارات جەخت دەکاتەوە، کشانەوەی وڵاتەکەی لە رێکخراوی ئۆپێک دژی هیچ لایەنێک نییە، ئاماژە بەوەش دەکات کە ئامانجیان بەهێزکردنی ژێرخانی ئابووری و پیشەسازییە.

رۆژی دووشەممە 4ی ئایاری 2026، سوڵتان جابر، وەزیری پیشەسازی و تەکنەلۆژیای پێشکەوتووی ئیمارات کە هاوکات سەرۆکی جێبەجێکاری کۆمپانیای "ئادنۆک"ـە، رایگەیاند، بڕیاری سەروەریانەی ئیمارات بۆ دووبارە داڕشتنەوەی پێگەی خۆی لە سیستەمی وزەی جیهانی و کشانەوە لە ئۆپێک و ئۆپێک پڵەس، دژی هیچ لایەنێک نییە.

جابر لە گوتارێکدا لە کاتی کردنەوەی 5ـەمین خولی پێشانگای "لە ئیمارات دروستی بکە 2026" گوتی: "ئەمە بڕیارێکی ستراتیژی و دیراسەکراوە، رەنگدانەوەی توانا و متمانەمانەیە بە دروستکردنی ئابوورییەکی هەمەچەشن و گەیشتن بە دواڕۆژێکی باشتر."

ئیمارات کە یەکێکە لە گەورەترین وڵاتانی بەرهەمهێنەری نەوت لە جیهاندا، لە 28ـی نیسان کشانەوەی خۆی لە رێکخراوی وڵاتانی هەناردەکاری نەوت (ئۆپێک) و هاوپەیمانی ئۆپێک پڵەس راگەیاند، بڕیارەکەش لە رۆژی هەینییەوە چووەتە بواری جێبەجێکردنەوە.

چاودێران پێیان وایە کشانەوەی ئیمارات لەم کۆبوونەوەیە کە سعوودیە سەرکردایەتی دەکات، رەنگە فشار بخاتە سەر پەیوەندییەکانی نێوان هەردوو وڵات، کە لە دوای ناکۆکییەکانی یەمەن لە کانوونی یەکەمی رابردووەوە جۆرێک لە گرژی بەخۆیانەوە دەبینن، ئەمە جگە لە جیاوازی هەڵوێستیان لەسەر ئاستی بەرهەمهێنانی نەوت و سیاسەتی دەرەوە بەرانبەر جەنگەکانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست.

وەزیری پیشەسازی ئیمارات روونیکردەوە، کشانەوەکە خزمەت بە بەرژەوەندییە نیشتمانییەکان و ئامانجە ستراتیژییە درێژخایەنەکانیان دەکات؛ ئەمەش دوای ئەوە دێت کە ئیمارات رووبەڕووی زنجیرەیەک هێرشی ئێران بووەوە کە دامەزراوە نەوتییەکانی کردبووە ئامانج، ئەویش لە چوارچێوەی ئەو جەنگەی بە هێرشی ئەمەریکا و ئیسرائیل بۆ سەر تاران لە 28ـی شوبات دەستیپێکرد.

لەلایەکی دیکەوە، سوهەیل مەزرووعی وەزیری وزەی ئیمارات رایگەیاند، کشانەوەکەیان بە شێوەیەکی "دۆستانە" بووە. هەرچەندە ئیمارات یەکەم وڵات نییە لە ئۆپێک بکشێتەوە، بەڵام گەورەترین بەرهەمهێنەرە کە ئەو هەنگاوە بنێت، ئەمەش کاریگەریی لەسەر دەسەڵاتی رێکخراوەکە و کۆنترۆڵکردنی نرخەکانی نەوت دەبێت.

ئەبوزەبی ماوەیەکی زۆرە لەسەر پشکی دیاریکراوی بەرهەمهێنانی نەوت لەلایەن ئۆپێکەوە ناڕەزایەتی هەیە، کە بڕی 3.4 ملیۆن بەرمیلی رۆژانەی بۆ دیاریکرابوو، لە کاتێکدا ئیمارات پلان و توانای هەیە تا ساڵی 2027 ئاستی بەرهەمهێنان بۆ 5 ملیۆن بەرمیل لە رۆژێکدا بەرز بکاتەوە.

هاوکات لەگەڵ ئەم گۆڕانکارییانەدا، فەیسەڵ بەنای راوێژکاری سەرۆکی ئیمارات بۆ کاروباری لێکۆڵینەوە ستراتیژییەکان رایگەیاند، وڵاتەکەی کار بۆ پەرەپێدانی سیستەمی بەرگری ئاسمانیی ناوخۆیی دەکات. ئاماژەی بەوەش کرد کە لە کاتی هێرشەکانی ئێراندا، ئیمارات توانیویەتی لە رێگەی ئامێرە ناوخۆییەکانییەوە بەرپەرچی 85%ـی درۆنەکان بداتەوە و لە ساڵانی داهاتوودا تەواوی تواناکانی بەرگری ئاسمانییان دەبێتە بەرهەمی ناوخۆیی.