سیاسی

گوتەبێژی پارتی: هەوڵەکانمان بۆ چارەکردنی کێشەکان دەخەینەگەڕ

کوردستان پارتی دیموکراتی کوردستان دەستپێشخەرییەکەی سەرۆک بارزانی

گوتەبێژی پارتی دیموکراتی کوردستان رایدەگەیەنێت، حزبەکەی هەموو هەوڵێک دەخاتەگەڕ بۆ کۆتاییهێنان بە چەقبەستوویی سیاسیی هەرێمی کوردستان لە پرسەکانی پێکهێنانی کابینەی حکوومەت و دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان، هاوکات گەشبینی قووڵی خۆیشی نیشاندا بە بەرەوپێشچوونی پەیوەندییەکانی هەولێر و بەغدا دوای سەردانەکەی ئەم دواییەی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان.

شەممە، 30ـی ئایاری 2026، مەحموود محەمەد، گوتەبێژی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە میانی کۆنفرانسێکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند: "بانگەوازەکەی سەرۆک بارزانی زۆر روونە کە تیایدا داوای نزیکبوونەوەی لایەنەکان و چارەکردنی کێشەکان دەکات."

ئاماژەی بەوەش کرد، شاندی پارتی سەردانی سەرجەم لایەنە سیاسییەکانی کردووە و ئێستاش دەرگای ئێمە بە رووی هەموو لایەنەکاندا کراوەیە. جەختی لەوەش کردەوە، کە حزبەکەی بەردەوام دەبێت لە هەوڵەکانی بۆ تێپەڕاندنی ئەو قەیرانە سیاسییە.

گوتەبێژی پارتی روونی کردەوە: "ئامانجی سەرەکی ئێمە شکاندنی ئەو بەستەڵەکەیە کە دروست بووە، بۆ ئەوەی بتوانین کۆتایی بەم چەقبەستووییە بهێنین کە لە پرسی پێکهێنانی کابینەی حکوومەت و دەستەی سەرۆکایەتیی پەرلەماندا هاتووەتە ئاراوە. هەموو هەوڵەکانمان بۆ چارەکردنی کێشەکان دەخەینەگەڕ."

لەسەر ئاستی پەیوەندییەکانی نێوان لایەنە کوردستانییەکان، مەحموود محەمەد پشتیوانی حزبەکەی بۆ هەر دەستپێشخەرییەک دەربڕی کە خزمەت بە یەکڕیزی بکات و گوتی: "ئێمە پشتگیریی لە دەستپێشخەرییەکەی یەکگرتووی ئیسلامی دەکەین و پشتیوانی هەموو ئەو لایەنە سیاسییانە بووین کە هەوڵەکانیان بۆ تێکشکاندنی ئەم بەستەڵەکە خستووەتەگەڕ."

سەبارەت بە پەیوەندییە دووقۆڵییەکانی نێوان پارتی و یەکێتی، گوتەبێژی پارتی ئاشکرای کرد، کە لە ماوەی رابردوودا کۆمەڵێک کۆبوونەوەیان پێکەوە کردووەو لەسەر چەند پرسێکی دیاریکراویش گەیشتوونەتە لێکتێگەیشتنی هاوبەش.

لە تەوەری تایبەت بە پەیوەندییەکانی هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵی، مەحموود محەمەد گەشبینی خۆی نیشاندا و رایگەیاند: "بە دڵنیاییەوە، دوای سەردانەکەی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بۆ بەغدا، پەیوەندییەکانی نێوان هەردوو حکوومەت بەرەو قۆناغێکی باشتر دەچێت."

گوتەبێژی پارتی دیموکراتی کوردستان جەختی لە بەرپرسیارێتیی بەغدا کردەوە و گوتی: "پێویستە حکوومەتی فیدراڵی بێتە سەر هێڵ بۆ چارەکردنی کێشەکان و بەڵێنیان داوە. 

 
 
 
کوردستان24 دیجیتاڵ میدیا ,