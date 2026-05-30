پەرلەمانتارێک: فراکسیۆنێکی کوردی لە نێو پەرلەمانی سووریا دروست دەکەین

پەرلەمانتارێکی کورد لە سووریا دەڵێت، هەوڵ دەدەن فراکسیۆنێکی کوردی لە پەرلەمان دروست بکەن و جەختیش دەکاتەوە، گەشبینە بە جێگیرکردنی مافەکانی کورد لە دەستووری ئەو وڵاتەدا.

ئەمڕۆ شەممە، 30ی ئایاری 2026، عومەر غەریبو، نوێنەری بازنەی ئەلسەفیرە و دێر حافیر لە پەرلەمانی سووریا لە چاوپێکەوتنێکی تایبەتدا لەگەڵ کوردستان24، باسی لە پرسی نوێنەرایەتی کورد لە پەرلەمانی سووریا، هەوڵەکانی ئاوەدانکردنەوەی ناوچە کوردییەکان، مافە دەستوورییەکان و ئەو ڕۆڵە کرد کە یاسادانەرانی کورد دەتوانن لە داڕشتنی داهاتووی سووریای پاش بەعسدا بیگێڕن.

سەبارەت بە پرۆسەی هەڵبژاردن، عومەر غەریبو رایگەیاند، پڕۆسەی هەڵبژاردنەکە کراوە بووە بۆ هەموو ئەوانەی مەرجی یاساییان تێدا بووە، لیژنەی باڵای هەڵبژاردنەکانی پەرلەمانیش رێکاری روونی دەرکردووە، پڕۆسەکەش بێ جیاکاری و بە شێوەیەکی ئازادانە بەڕێوەچووە.

عومەر غەریبو ئاماژەی بەوەش کرد، هەرچەندە پەرلەمانتاران بەهۆی نەخواردنی سوێند دەسەڵاتی دەستووری تەواویان نییە، بەڵام لە رێگەی دەستپێشخەرییە کۆمەڵایەتییەکانەوە بەردەوامن لە گەیاندنی دەنگی هاووڵاتیان بە دامەزراوەکان، بەتایبەت لە پارێزگای حەلەب دوای کۆتاییهاتنی ئۆپەراسیۆنە سەربازییەکانی سەر شاری حەلەب، دێر حافیر، مەسکەنە و عەفرین. ئەوەشی خستە روو، پەرلەمانتاران لەم دۆخەدا رۆڵی زمانەوانەی دڵنیایی دەگێڕن بۆ دروستکردنی پرد لە نێوان حکوومەت و کۆمەڵگەدا.

عومەر غەریبو روونیشی کردەوە، پەرلەمانتارانی کورد لە دوای کۆتاییهاتنی هەڵبژاردنەکان لە 5ی تشرینی یەکەمی 2025ەوە، پەیوەندی و سەردانی بەردەوامیان لە نێواندا هەیە بۆ دروستکردنی فراکسیۆنێ پەرلەمانی یەکگرتوو، ئەمەش پێویستە بۆ چارەسەرکردنی ئەو ئاڵنگارییە مێژووییانەی رێگر بوون لە یەکگرتوویی سیاسی کورد لە نێو پێکهاتەی سووریادا.

ئاماژەی بەوەش دا، ناوچە کوردییەکان بەدەست بارودۆخێکی سەختی مرۆیی و خزمەتگوزارییەوە دەناڵێنن و پێویستیان بە سەرنجی زیاترە، چونکە لە سەردەمی رژێمی پێشوودا تووشی پەراوێزخستنی مێژوویی ببوون، وەک نموونەش عەفرینی هێنایەوە کە ناوچەیەکی سەوز و جوانە؛ بەڵام لە پڕۆژەی وەبەرهێنان بێبەش کرابوو، ئێستاش کار دەکەن بۆ ئەوەی لە رێگەی لیژنەکانی پەرلەمانەوە پڕۆژەی گەشەپێدان بۆ ئەو ناوچانە دابین بکەن.

سەبارەت بە مافە کولتووری و سیاسییەکانی کورد، ئەو پەرلەمانتارەی کورد باسی لەوە کرد، پێشهاتەکانی دوای 8ی کانوونی یەکەمی 2024 ئاستی چاوەڕوانییەکانی کوردیان بۆ رێزگرتن و بەشداریکردن بەرزکردووەتەوە، ئەمەش بەهۆی مەرسوومی مێژوویی ژمارە 13 و رێکارەکانی حکوومەتەوە، بەڵام دەبێت هەوڵەکان بەردەوام بن تا ئەم مەرسوومە لە دەستووری داهاتوودا جێگیر دەکرێت.

عومەر غەریبو رەخنەی توندی لەو پارتە کوردییانە گرت کە بایکۆتی هەڵبژاردنیان کرد و رایگەیاند، ئەو بڕیارە خوێندنەوەیەکی هەڵە بوو بۆ واقیعی سیاسی، چونکە بەشداریکردن لە پەرلەمان بەشێکە لە خەبات، بایکۆتیش زیانی لە کادیرانی ئەوان و کوردی سووریا دا، بۆیە دەبێت ئەو پارتانە پێداچوونەوە بە سیاسەتی خۆیاندا بکەن.

هاوکات ئەو دەنگۆیانەشی رەتکردەوە کە دەڵێن ناوی سەرکەوتووان پێشوەختە دیاریکراوە و رایگەیاند، ئەم قسانە چەندین ساڵە لە ناو کۆمەڵگەی کوردیدا دەکرێن و بنەمایەکی راست و واقیعییان نییە، بەڵکو تەنیا بۆ مەیلی سیاسی بڵاودەکرێنەوە.

عومەر غەریبو لە کۆتاییدا هۆکاری خۆکاندیدکردنی بۆ پەرلەمان ئاشکرا کرد و گوتی، قۆناغی ئێستا سەرەتای دامەزراندنی کۆماری سێیەمی سووریایە لە دوای سەربەخۆیی، وڵاتەکەش شایەتی دامەزراوە و سیاسەتی نوێیە دوای نەمانی دەسەڵاتی بەعس، بۆیە بەشداریکردنی سیاسی نەک تەنها پێویستە، بەڵکو ئەرکێکی نیشتمانییە بۆ داڕشتنی داهاتووی سووریا و تێپەڕاندنی بارگرانییەکانی ڕابردوو.

سەرەتا لە میدیاکاندا، ئاماژە بە سەرکوتنی هەشت کاندیدی کورد بۆ پەرلەمانی سووریا دەکرا، بەڵام بەدواداچوونێکی کوردستان24 پشتڕاستی کردەوە، ژمارەی راستەقینەی پەرلەمانتارانی کورد نۆ کەسە و عومەر غەریبو پەرلەمانتاری نۆیەمە کە ناوی رانەگەیەندرا بوو.

عومەر غەریبو پێشتر بۆ ماوەی نزیکەی سێ ساڵ و نیو لە زیندانی سێدنایای سەر بە ڕژێمی پێشووی بەعس دەستبەسەر بووە، ئێستاش خوێندکاری دکتۆرایە لە بەشی زانستە سیاسییەکان و پەیوەندییە نێودەوڵەتییەکان لە زانکۆی نیشانتاشی و بڕوانامەی ماستەریشی لە هەمان بواردا هەیە.