حەیدەر بەرزنجی: لە کابینەی نوێ گۆڕانکاریی لە دابەشکردنی وەزارەتەکان دەکرێت

پێش کاتژمێرێک

ئەمڕۆ دووشەممە، 4ـی ئایاری 2026، د. حەیدەر بەرزنجی، توێژەری سیاسی و سەرۆکی دەزگای نارام سین بۆ گفتوگۆ و پەرەپێدانی کۆمەڵایەتی بەکوردستان24ـی راگەیاند، گۆڕانکاری لە هەیکەلییەتی چەند وەزارەتێک و شێوازی دابەشکردنی پۆستەکاندا دەکرێت.

حەیدەر بەرزنجی رایگەیاند، گفتوگۆ هەیە بۆ زیادکردنی پۆستی "وەزارەتی دەوڵەت بۆ کاروباری دەرەوە" بەبێ ئەوەی کار بکاتە سەر پشکی لایەنەکان لە وەزارەتەکان، هاوکات ستایشی رۆڵی دکتۆر فوئاد حوسێنی کرد لە وەزارەتی دەرەوە و گوتی: "ئەو کارانەی ئەو بۆ عێراقی کردووە ئەمانەتێکی مێژووییە و هیوادارم جارێکی تر ئەو پۆستە وەربگرێتەوە."

سەبارەت بە هەڵوێستی لایەنە کوردییەکان، حەیدەر بەرزنجی ئاشکرای کرد، پارتی دیموکراتی کوردستان بڕیاری داوە بگەڕێتەوە ناو دانیشتنەکانی پەرلەمانی عێراق، ئاماژەی بەوەش کرد، سەردانەکەی ئەمڕۆی نێچیرڤان بارزانی بۆ بەغدا و داواکارییەکەی سوودانی، نیشانەی جددیبوونی لایەنەکانە بۆ تێپەڕاندنی کابینە نوێیەکە لە پەرلەماندا.

بەرزنجی تیشکی خستە سەر ئەگەری ئاڵوگۆڕی وەزارەتی پەروەردە و خوێندنی باڵا لە نێوان لایەنە سوننە و شیعەکان و گوتی: "پێدەچێت وەزارەتی خوێندنی باڵا بدرێت بە سوننەکان و پەروەردە بۆ شیعەکان بێت." هۆکاری ئەمەشی بۆ ئەوە گەڕاندەوە کە چوارچێوەی هەماهەنگی دەیەوێت وەزارەتەکان نەبنە موڵکی تاهەتایەی هیچ حزب و پێکهاتەیەک.

لە کۆتایی قسەکانیدا، حەیدەر بەرزنجی هیوای خواست پێش تەواوبوونی وادە یاساییەکە، کابینەی نوێ بچێتە پەرلەمان. جەختیشی کردەوە، ئەم کابینەیە پاڵپشتییەکی نێودەوڵەتی و ناوچەیی بێوێنەی هەیە کە بۆ هیچ کام لە سەرۆکوەزیرانەکانی پێشوو بەو شێوەیە نەبووە.