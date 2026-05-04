لە کابینەی نۆیەم 835 پڕۆژەی لە سێکتەرە جۆراوجۆرەکان جێبەجێ کراون

دەستەی وەبەرهێنانی هەرێمی کوردستان لە چوارچێوەی کارنامەی چاکسازیی ئابووری کابینەی نۆیەمی حکوومەتی هەرێمی کوردستان بە سەرۆکایەتی مەسرور بارزانی، سەرکەوتنی گەورەی لە راکێشانی سەرمایەی بیانی و ناوخۆیی و رەخساندنی هەلی کار بۆ گەنجان بەدەستهێناوە.

بەپێی نوێترین ئامارەکانی دەستەی وەبەرهێنان، لەژێر دروشمی "لە دیدگاوە بۆ ئەنجام"، هەرێمی کوردستان توانیویەتی قەبارەی سەرمایەی وەبەرهێنان بگەیەنێتە زیاتر لە 27 ملیار دۆلار. ئەم سەرمایەیە لە چوارچێوەی 835 پڕۆژەی جیاوازدا لە سێکتەرە جۆراوجۆرەکان دابەش بووە، کە رەنگدانەوەی گەشەیەکی بەردەوامی چالاکییە ئابوورییەکانە لە سەردەمی کابینەی نۆیەمدا.

لە رووی برەودان بە هاوبەشییە نێودەوڵەتییەکان، هەرێمی کوردستان زیاتر لە 50 شاندی بۆ بازاڕە جیهانییەکان ناردووە، ئەمەش بووەتە هۆی بەهێزکردنی پێگەی کوردستان لەسەر ئاستی جیهان. تەنیا لە سەردەمی کابینەی نۆیەمدا، بڕی 5.2 ملیار دۆلار وەک وەبەرهێنانی راستەوخۆی بیانی (FDI) و پڕۆژەی هاوبەش (Joint Ventures) تۆمارکراوە.

یەکێک لە ئامانجە لە پێشینەکانی کابینەی نۆیەم، پەرەپێدانی کەرتی تایبەت و رەخساندنی هەلی کار بووە. لەم چوارچێوەیەدا، پڕۆژەکانی وەبەرهێنان توانیویانە زیاتر لە 74 هەزار هەلی کار بۆ هاووڵاتییان بڕەخسێنن، کە ئەمەش پاڵپشتییەکی گەورەیە بۆ گەشەپێدانی ئابووریی و سەقامگیری کۆمەڵایەتی.

دەستەی وەبەرهێنان ئاماژە بەوە دەکات، ئەم دەستکەوتانە لەژێر سەرپەرشتی راستەوخۆی مەسرور بارزانی، سەرۆک وەزیرانی هەرێمی کوردستان بەدەستهاتوون. جەختیش دەکەنەوە کە بەردەوام دەبن لە جێبەجێکردنی کارنامەی چاکسازی بۆ گۆڕینی ئاراستەی ستراتیژی بەرەو خۆشگوزەرانییەکی ئابووری هەمیشەیی بۆ هەرێمی کوردستان.