پشتیوانییەکانی ئەمریکا بۆ پێشمەرگە بەردەوامن

لە کاتێکدا ژمارەیەک لە سیناتۆر و کۆنگرێسمانانی ئەمریکا جەخت لەسەر گرنگیی هاوپەیمانێتی هەرێمی کوردستان و واشنتن دەکەنەوە، پێنتاگۆن لە بودجەی پێشنیازکراوی ساڵی 2027دا ملیۆنەها دۆلاری بۆ هێزە ئەمنییەکانی عێراق و پێشمەرگە تەرخان کردووە و وەزارەتی پێشمەرگەش هەموو ئەو دەنگۆیانە رەت دەکاتەوە کە باس لە بڕینی هاوکارییەکان دەکەن.

هەڵوێستی کۆنگرێسمانەکانی ئەمریکا

ژمارەیەک لە ئەندامانی باڵای کۆنگرێسی ئەمریکا لە چەند لێدوانێکی جیاواز بۆ "کوردستان24"، پشتیوانیی خۆیان بۆ هەرێمی کوردستان دووپات کردەوە، بەڵام هەندێکیان نیگەرانییان لە شێوازی مامەڵەی ئیدارەی ئێستا دەربڕی

تیم کەین (سیناتۆر)، رایگەیاند، هەرێمی کوردستان هاوپەیمانێکی گرنگ و بەوەفایە، بەڵام رەخنەی گرت لەوەی ئیدارەی ئێستای ئەمریکا بە روونی دیار نییە چۆن پشتیوانی لەم هاوپەیمانە مێژووییە دەکات و ئایا پابەندە بە بنەماکانی هاوپەیمانێتییەکە یان نا.

تۆم سۆوزی، ئەندامی ئەنجوومەنی نوێنەرانی ئەمریکا سوپاسی کوردی کرد بۆ کارە ناوازەکانیان و جەختی کردەوە، دەبێت لە نێو بودجەدا پێگەی کورد لەبەرچاو بگیرێت بۆ ئەوەی پارێزراو بن.

هەروەها تیم بورچێت، ئەندامێکی دیکەی ئەنجوومەنی نوێنەران، ئاماژەی بەوە دا، پشتیوانیکردنی دۆستەکانمان پەیامێکی روونە بۆ دوژمنانی ئەمریکا، هاوکات جۆزێف مۆرڵ ئەندامی ئەنجوومەنی نوێنەران، جەختی لە پشتیوانیکردنی ئەو هێزانە کردەوە کە لە پێناو دیموکراسیدا شەڕ دەکەن، بە تایبەت هەرێمی کوردستان.

بودجەی پێشنیازکراوی پێنتاگۆن بۆ ساڵی 2027

وەزارەتی جەنگی ئەمریکا (پێنتاگۆن) پلانی دارایی خۆی بۆ ساڵی 2027 ئاشکرا کرد، کە تێیدا بەردەوامیی هاوکارییەکان بۆ هاوبەشەکانی لە ناوچەکە دەردەکەوێت، لە پێشنیازەکەدا داوای 303 ملیۆن دۆلار کراوە بۆ سندووقی مەشق و پڕچەککردنی هێزەکان بۆ بەرەنگاربوونەوەی داعش (CTEF)، لەو بڕە، 119 ملیۆن دۆلار بۆ هێزە ئەمنییەکانی عێراق تەرخانکراوە کە هێزەکانی پێشمەرگەش دەگرێتەوە، هەروەها 130 ملیۆن دۆلار بۆ سووریا و بڕی تریش بۆ ئوردن و لوبنان تەرخانکراوە بە مەبەستی ڕێگری لە جووڵەی پاشماوەکانی داعش لە ناوچە سنوورییەکان.

وەزارەتی پێشمەرگە دەنگۆیەک ڕەت دەکاتەوە

دوێنێ یەکشەممە، وەزارەتی پێشمەرگەی هەرێمی کوردستان لە راگەیەنراوێکدا ئەو دەنگۆیانەی رەت کردەوە کە گوایە هاوکارییەکانی ئەمریکا بۆ پێشمەرگە سفر کراونەتەوە یان راگیراون،

لە راگەیەندراوکەدا هاتبوو، پرۆسەی پاڵپشتییەکان بەپێی ئەو لێکتێگەیشتنەی لە نێوان وەزارەتی جەنگی ئەمریکا و وەزارەتی پێشمەرگەدا هەیە، بۆ سەرخستنی چاکسازی و یەکخستنەوەی هێزەکان بەردەوامە.

وەزارەتی پێشمەرگە ئاشکراشی کرد، تەنیا ئەو هاوکارییانە وەستاون کە تایبەت بوون بە "شەڕی ڕاستەوخۆی داعش"، ئەویش بەهۆی کەمبوونەوەی چالاکییەکانی تیرۆریستان، نەک بڕینی بودجەی گشتی.

بەگوێرەی ڕاگەیەندراوکەی وەزارەت لێکتێگەیشتنی ئێستا تا مانگی 9ی ساڵی 2026 بەردەوام دەبێت و بڕیارە لە ئایندەیەکی نزیکدا گفتوگۆ بۆ واژۆکردنی رێککەوتنێکی نوێ و درێژخایەنتر دەست پێ بکات.

ئەم داتایانە دەریدەخەن کە سەرەڕای هەبوونی دەنگۆ لە هەندێک میدیا و پلاتفۆرم، پەیوەندییە سەربازییەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا لەسەر ئاستی بودجە و لێکتێگەیشتنی فەرمی بەردەوامە و واشنتن هێشتا پێشمەرگە وەک هاوبەشێکی سەرەکی لە ستراتیژیی ئاسایشی ناوچەکەدا دەبینێت.