ئیمارات: لە سبەینێوە خوێندن دەبێتە ئۆنلاین

وەزارەتی پەروەردەی ئیمارات بڕیاریدا خوێندن لە سەرجەم قوتابخانەکانی ئەو وڵاتە تاوەکو کۆتایی ئەم هەفتەیە بکرێتە "خوێندنی ئۆنلاین "، ئەمەش دوای زنجیرەیەک هێرشی نوێ کە کرانە سەر ئەو وڵاتە.

ئەمڕۆ دووشەممە، 4ـی ئایاری 2026، وەزارەتی پەروەردەی ئیمارات لە بەیاننامەیەکدا رایگەیاند، "بڕیاردرا خوێندن بکرێتە سیستەمی (ئۆنلاین)، ئەم بڕیارەش لە رۆژی سێشەممە، ڕێکەوتی 5ـی ئایاری 2026ـەوە دەستپێدەکات تاوەکو ڕۆژی هەینی، 8ـی ئایاری 2026."

وەزارەتی پەروەردەی ئیمارات جەختی لەوە کردووەتەوە کە ئەم هەنگاوە لەپێناو "پاراستنی سەلامەتیی گیانی قوتابیان و سەرجەم کارمەندانی کەرتی پەروەردە" نراوە.

ئەم بڕیارەی حکومەتی ئیمارات دوای ئەوە دێت کە زنجیرەیەک هێرشی نوێ کرانە سەر ناوچە جیاجیاکانی ئەو وڵاتە، ئەمەش وایکرد لایەنە پەیوەندیدارەکان ڕێکاری توندی پێشوەختە بۆ پاراستنی گیانی هاووڵاتییان و قوتابیان بگرنە بەر.