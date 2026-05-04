سەرۆکی حکوومەت و وەزیری دەرەوەی ئیمارات پەیوەندیی دوولایەنە و دۆخی ناوچەکە تاوتوێ دەکەن

مەسرور بارزانی و وەزیری دەرەوەی ئیمارات، دۆخی گشتیی ناوچەکە و پەرەپێدانی پەیوەندییەکانی هەرێمی کوردستان و ئیماراتیان تاوتوێ کرد؛ هەروەها هەردوولا سەرکۆنەی هێرشەکانی ئەم دواییەی سەر ئیماراتیان کرد

حکوومەتی هەرێمی کوردستان راگەیەندراوێکی بڵاو کردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی داوە، ئێوارەی ئەمڕۆ دووشەممە 4ـی ئایاری 2026، مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە پەیوەندییەکی تەلەفۆنییدا لەگەڵ شێخ عەبدوڵلا بن زاید ئال نەهیان وەزیری دەرەوەی دەوڵەتی ئیمارات، دۆخی گشتیی ناوچەکە و پەرەپێدانی پەیوەندییەکانی هەرێمی کوردستان و دەولەتی ئیماراتیان تاوتوێ کرد.

بەگوێرەی راگەیەندراوەکەی حکوومەت، لە پەیوەندییەکەدا ئاماژە بەوە کراوە، هەردوولا هێرشەکانی ئەم دواییەی سەر دەوڵەتی ئیماراتیان سەرکۆنە و شەرمەزار کرد و جەختیان لە گرنگیی پاراستنی ئاشتی و ئارامی و سەقامگیریی ناوچەکە و کۆتاییهێنان بە هێرشەکان کردەوە.

هەر ئەمڕۆ وەزارەتی بەرگری ئیمارات لە ڕاگەیەندراوێکی فەرمیدا ئاشکرای کرد، کە لە ڕێکەوتی 4ی ئایاری 2026، بەرگرییە ئاسمانییەکانی وڵاتەکە بە سەرکەوتوویی ڕووبەڕووی 12 مووشەکی بالیستی، 3 مووشەکی جوال (کرووز) و 4 فڕۆکەی بێفڕۆکەوان (درۆن) بوونەتەوە کە لە ئێرانەوە ئاراستە کرابوون.

بەگوێرەی ڕاگەیەندراوەکە، ئەم هێرشە نوێیەی تاران بووەتە هۆی برینداربوونی 3 کەس بە برینی مامناوەند.