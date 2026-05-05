بەرپرسێكی عێراق موژدەیەكی لەبارەی ئەستێرەیەكی كورد راگەیاند

بەرپرسانی تۆپی پێی عێراق لە گواستنەوەی فایلی داریۆ نامۆ لە فینلەنداوە بۆ عێراق سەركەوتوو بوون و ئەم یاریزانە بە فەرمی پاسەپۆرتی عێراقی پێدرا و دەتوانێت لەگەڵ هەڵبژاردەی عێراق بەشداریی لە مۆندیالی 2026 بكات.

ئەمڕۆ سێشەممە، 5 ئایاری 2026، غانم عورێبی، ئەندامی مەكتەبی جێبەجێكار لە فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق رایگەیاند لە رێگەی باڵیۆزخانەی عێراق لە شاری لەندەنی بەریتانیا تەواوی رێككارە یاساییەكان بۆ پێدانی وڵاتنامەی عێراقی بۆ داریۆ نامۆ بە سەركەوتوویی كۆتایی هات و ئەم یاریزانە دەتوانێت بۆ پاڵەوانێتییەكانی داهاتوو لەگەڵ هەڵبژاردەی عێراق یاریی بكات.

غانم عۆرێبی ئاماژەی بۆ ئەوە كرد كە دوای هەوڵێكی زۆر و كۆكردنەوەی زانیارییەكان لە رێگەی هەولێر و سلێمانی كە زێدای باب و باپیرانی داریۆ نامۆیە، خۆشبەختانە ئەو یاریزانە تەواوی فایلەكانی بۆ فیدراسیۆنی تۆپی پێی عێراق گواسترایەوە.

ئەستێرەی كوردی وڵاتی فنلەندا داریۆ رزگار نامۆی تەمەن 21 ساڵ لە لایەن گراهام ئارنۆڵد راهێنەری هەڵبژاردەی عێراق ماوەیەكی زۆر چاودێری دەكرا بۆ ئەوەی وەكو بەرگریكاری لای راست بانگهێشتی مۆندیالی 2026ـی بكات، بەڵام بە هەمان شێوە جاكوب فریس راهێنەری هەڵبژاردەی فینلەندا بۆ دوو یاریی دۆستانەی داهاتووی هەڵبژاردەكەی بانگهێشتی كوڕە كوردەكەی كرد بوو، بەڵام دواجار ئەو یاریزانە دەرفەتی بەشداریكردنی لە مۆندیال لەدەست نەدا و بڕیاری دا یاریی بۆ هەڵبژاردەی عێراق بكات.

داریۆ نامۆ كێیە؟

داریۆ رزگار نامۆ بە ڕەچەڵەك خەڵكی شاری قەڵادزێی هەرێمی كوردستانە، لە دوای ساڵانی نەوەدەكان خانەوادەكەی بەرەو ئەورووپا كۆچیان كرد و داریۆ لە وڵاتی فنلەندا لە دایكبوو.

داریۆ لە ئەكادیمیای یانەی هۆنكای فینلەندا یەكەمین هەنگاوی بە ئاراستەی پیشەگەری هاوێشت، بووە بچووكترین یاریزان لە تەمەنی 18 ساڵی 31 یاریی لە خولی نایابی فینلەندا ئەنجام دا، داریۆ لە خولی ئەو وڵاتە لە كۆی 31 یاری 2 گۆڵ و 1 ئەسیستی كرد. داریۆ بەوە ناسراوە وەكو یاریزانێكی جۆگەر لە هەموو هێڵەكانی بەرگری دەتوانێت یاری بكات، راهێنەر بەپێی دۆخی پێكهاتەكەی لە راست و چەپ یان دڵی بەرگری پشتی پێدەبەستێت.

داریۆ ئێستا یاریی بۆ یانەی دەندی یونایتدی سكۆتلەندی دەكات و نرخی لە بۆرسەی یاریزانان دەگاتە 300 هەزار یۆرۆ، چەندان ئۆفەریشی لە خولی سویدی و توركیا و نەمسا پێگەیشتووە، ئەمەش لە كاتێكدایە ئەو یاریزانە لە 2024 لە مەراسیمی بەخشینی باشترینەكانی ساڵ لە شاری هێلسنكی فینلەندا، بە باشترین یاریزانی لاو لەسەر ئاستی فینلەندا دەستنیشان كرا.

داریۆ، سەرەڕای ئەوەی لە لایەن راهێنەری هەڵبژاردەی فینلەندا بۆ دوو یاریی داهاتوو بەرامبەر ئەڵمانیا و هەنگاریا بانگهێشت كراوە، بەڵام بەرپرسانی عێراق بە خێرایی ئەو یاریزانە كوردەیان لە چنگی ئەو وڵاتە ئەورووپییە دەرهێنا و بانگهێشتی مۆندیالی 2026 دەكرێت.