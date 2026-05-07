سایلۆی هەولێر: دابەشکردنی چەکی پارەی جووتیاران دەستپێدەکات

پێش دوو کاتژمێر

بەڕێوەبەرایەتیی سایلۆی هەولێر ئاگادارییەک ئاراستەی ئەو جووتیارانە دەکات کە گەنمیان ڕادەستی سایلۆ کردووە و ڕایدەگەیەنێت، لە هەفتەی داهاتووەوە دەست بە دابەشکردنی چەکی پارەکانیان دەکرێت.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 7ـی ئایاری 2026، سایلۆی هەولێر جووتیاران ئاگادار دەکاتەوە لە رۆژی یەکشەممەوە 10ـی ئایاری 2026، دابەشکردنی چەکی جووتياران دەست پێدەکات لە زنجیرە (1369) تاکو زنجیرەی (1490) کە گەنمەکانیان رادەستی سایلۆی هەولێر کردوە پارەکانیان لە بانکی TBIوەردەگیرێت.

هەروەها ئاماژەی بەوەکراوە، ئەو کەسەی چەکی بەناوە دەبێت خۆی ئامادەبێت وە یاخود بریکارنامەی (وەکالە) پەسەنکراوی ئەم ساڵ بێت، بەڵام ئەگەر خاوەن چەک وەفاتی کرد بێت دەبێت دابەشنامەی (شرعی یان یاسایی) بهێنێت لەگەل بریکارنامەی گشت وارسەکان.

ئەمە لەکاتێکدایە لە چەند رۆژی رابردوو، حکوومەتی فیدراڵی عێراق بڕیاری دا بە خەرجکردنی 60 ملیار دینار وەک شایستەی دارایی جووتیاران بۆ ساڵی 2025، کە تێیدا بڕی هەشت ملیار و 945 ملیۆن دینار بۆ جوتیارانی هەرێمی کوردستان تەرخان کراوە.

دابەشبوونی پارەکە بەسەر پارێزگاکانی هەرێمی کوردستاندا بەم شێوەیە دەبێت:

پارێزگای سلێمانی: 3 ملیار و 498 ملیۆن دینار.

پارێزگای هەولێر: 2 ملیار و 842 ملیۆن دینار.

پارێزگای دهۆک: 2 ملیار و 605 ملیۆن دینار.