کارکردن لە رێگای ئیتیت - باعەدرێ بەردەوامە
کارکردن لە پڕۆژەی دووسایدی رێگای ئیتیت – باعەدرێ بەردەوامە، پڕۆژەکە سێ قۆناخە و دریژیەکەی 27 کیلۆمەترە و بەشێکە لە رێگای هەولێر – دهۆک.
لەو پڕۆژەیە هەزار و 800 کرێکار و زیاتر لە هەزار ئامێر بە شەو رۆژ کار دەکەن و کارکردنیش تیایدا بەردەوامە، هەوڵیش دەدرێت پێش وادەی خۆی پڕۆژەکە تەواو بکرێت و بەر لە کۆتایی هاتنی ئەمساڵ بکەوێتە خزمەتی هاووڵاتییان.
تاکو ئێستا 95%ـی کارەکان لە 10 کیلۆمەتری یەکەم تەواو بووە و دوو قۆناخەکەی دیکەش زۆر بە چری کاری تێدا دەکرێت.
دلۆڤان عارف سەرپەرشتیاری پڕۆژەکە بە کوردستان24ـی راگەیاند، زیاتر لە شەش ملیۆن مەتر سێجا کاری بڕین کراوە و زیاتر لە 30 جار کاری تەقینەوە لەو پڕۆژەیە ئەنجامدراوە و نزیکەی دوو ملیۆن مەتر سێجا کاری پرکردنەوە ئەنجامدراوە، پڕۆژەکە هێندە گەورەیە چوار کارگەی گەورەی کۆنکرێت بۆ پڕۆژەکە دروستکراوە کە رۆژانە نزیکەی چوار هەزار مەتر سێجا کاری کۆنکرێتی لەو پڕۆژەیەدا دەکرێت.
سەرپەرشتیارەکە دەڵێت، ئەم پڕۆژەیە یەکێکە لە قورسترین و نایابترین پڕۆژە لە سەرانسەری هەرێمی کوردستان و عێراق، چونکە ئەو ناوچەیە ناوچەیەکی شاخاوییە و کارکردن تیایدا قورسە بەڵام هێزی کاری ناوخۆ سەرکەوتووانە ئەو ئاستەنگ و زەحمەتیانەیان تێپەڕاندووە.
ئەم پڕۆژەیە رۆڵی زۆری دەبێت لە زیادبوونی جوڵەی بازرگانیی و گەشتیاری، چونکە رێگاکە ستراتیژییە.