مەزڵووم عەبدی: لەیلا قاسم و هاورێکانی کەرامەتی کوردیان پاراست

فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) لە ساڵیادی شەهیدکردنی لەیلا قاسمدا ئاماژە بەوە دەکات، نموونەی سەربەرزی و سەرفرازیی ئافرەتی کوردە و یاد و ناو هەمیشە بە زیندووی دەمینێتەوە.

ئەمڕۆ سێشەممە، 12ـی ئایاری 2026، مەزڵووم عەبدی، فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات (هەسەدە) لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکس بەبۆنەی 52ـمین ساڵیادی شەهیدکردنی لەیلاقاسم لەلایەن رژێمی بەعسەوە رایگەیاند: لەیلا قاسم کیژە کوردی باشووری کوردستان، نموونەی سەربەرزی و سەرفرازیی ئافرەتی کوردە، لەگەڵ هاوڕێکانی کەرامەتی کوردیان پاراست.

مەزڵووم عەبدی جەخت لەوە دەکاتەوە، یاد و ناوی لەیلا قاسم و هەموو ئەو ئافرەتانە لە رێگەی ئازادیدا گیانی خۆیان بەخت کردووە بە زیندووی دەمینێتەوە و هەردەم یادیان دەکەنەوە.

فەرماندەی گشتیی هێزەکانی سووریای دیموکرات دووپاتدەکاتەوە کە لەسەر رێ و رێبازی ئەو کیژە کوردە بەردەوام دەبن و دەڵێت" ئێمە لەسەر رێچکەی "بووکی کوردستان" درێژە بە تێکۆشانی ئازادی دەدەین".

هاوکات لە ساڵیادی شەهیدبوونی لەیلا قاسم، سەرۆک بارزانی پەیامێکی بڵاوکردەوە و رایگەیاند: شەهید لەیلا قاسم و هاوڕێکانی لەپێناو ئازادی و کەرامەتی گەلەکەیاندا ئازایانە گیانی خۆیان بەخت کرد.

سەرۆک بارزانی روونیشی کردەوە، ئەو شەهیدانە بوونەتە سەرمەشق و هێمای بەرخودان بۆ هەموو ئازادیخوازانی کوردستان.

لەیلا قاسم لە ساڵی 1952 لە خانەقین لەدایک بووە و یەکێک بووە لە چالاکڤانە دیارەکانی یەکێتیی قوتابیانی کوردستان.

لە سەرەتای ساڵانی حەفتاکاندا لە بەغدا دەستی بە خوێندنی زانکۆ کردووە و لەوێش درێژەی بە خەباتی سیاسیی خۆی داوە.

لە ساڵی 1974 لەگەڵ چوار لە هاوڕێکانی لەلایەن رژێمی بەعسەوە دەستگیر کران. لە رۆژی 12ی ئایاری هەمان ساڵدا لەیلا قاسم و هاوڕێکانی لە بەغدا لەسێدارە دران.

ئەو وەک یەکەم ژنە کورد دەناسرێت کە لەلایەن رژێمی پێشووی عێراقەوە بەهۆی بیری نەتەوەیی و سیاسییەوە لەسێدارە درابێت و تاوەکوو ئەمڕۆش وەک هێمایەکی نەتەوەیی بەرزی کورد سەیر دەکرێت.