جووتیارانی كوردی سنووری سەرگەڕان گردبوونەوە
جووتیارانی کوردی دانیشتووانی چەند گوندێکی سنووری سەرگەڕان، بەهۆی رێگریکردن لە تێپەڕبوونی بەرهەمەکانیان، گردبوونەوە.
ئێوارەی ئەمڕۆ سێشەممە، 12ـی ئایاری 2026، پەیامنێری کوردستان24 رایگەیاند: جووتیارانی کوردی چەند گوندێکی سنووری سەرگەڕان لە پارێزگای کەرکووک، بەهۆی رێگریی لە تێپەڕبوونی بەرهەمەکانیان، گردبوونەوە و رێگەی کەرکووک - مووسڵیان داخست.
پەیامنێری کوردستان24 گوتیشی: هێزێکی زۆری سوپای عێراق هاتووتونە شوێنی گردبوونەوەکە کە لە نزیک گوندی شەعەل بەڕێوە دەچێت و هەوڵیان داوە کۆتایی بە گردبوونەوەی جووتیاران بهێنن
چەند جووتیارێکیی گوندی شەعەل دیمەنی گردبوونەوەکەیان تۆمارکردووە و بۆ کوردستان24ـیان ناردووە و دووپاتی دەکەنەوە، کە تاوەکوو رێگە بە تێپەڕبوونی بەرهەمی جووتیاران نەدرێت، رێگەکە ناکەنەوە.