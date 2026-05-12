جووتیارانی كوردی سنووری سەرگەڕان گردبوونەوە

پێش 14 خولەک

جووتیارانی کوردی دانیشتووانی چەند گوندێکی سنووری سەرگەڕان، بەهۆی رێگریکردن لە تێپەڕبوونی بەرهەمەکانیان، گردبوونەوە.

ئێوارەی ئەمڕۆ سێشەممە، 12ـی ئایاری 2026، پەیامنێری کوردستان24 رایگەیاند: جووتیارانی کوردی چەند گوندێکی سنووری سەرگەڕان لە پارێزگای کەرکووک، بەهۆی رێگریی لە تێپەڕبوونی بەرهەمەکانیان، گردبوونەوە و رێگەی کەرکووک - مووسڵیان داخست.

پەیامنێری کوردستان24 گوتیشی: هێزێکی زۆری سوپای عێراق هاتووتونە شوێنی گردبوونەوەکە کە لە نزیک گوندی شەعەل بەڕێوە دەچێت و هەوڵیان داوە کۆتایی بە گردبوونەوەی جووتیاران بهێنن

چەند جووتیارێکیی گوندی شەعەل دیمەنی گردبوونەوەکەیان تۆمارکردووە و بۆ کوردستان24ـیان ناردووە و دووپاتی دەکەنەوە، کە تاوەکوو رێگە بە تێپەڕبوونی بەرهەمی جووتیاران نەدرێت، رێگەکە ناکەنەوە.