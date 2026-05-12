جووتیارانی كوردی سنووری سەرگەڕان گردبوونەوە

کوردستان کەرکووک کێشەی جووتیارانی کورد

جووتیارانی کوردی دانیشتووانی چەند گوندێکی سنووری سەرگەڕان، بەهۆی رێگریکردن لە تێپەڕبوونی بەرهەمەکانیان، گردبوونەوە.

ئێوارەی ئەمڕۆ سێشەممە، 12ـی ئایاری 2026، پەیامنێری کوردستان24 رایگەیاند: جووتیارانی کوردی چەند گوندێکی سنووری سەرگەڕان لە پارێزگای کەرکووک، بەهۆی رێگریی لە تێپەڕبوونی بەرهەمەکانیان، گردبوونەوە و رێگەی کەرکووک - مووسڵیان داخست.

پەیامنێری کوردستان24 گوتیشی: هێزێکی زۆری سوپای عێراق هاتووتونە شوێنی گردبوونەوەکە کە لە نزیک گوندی شەعەل بەڕێوە دەچێت و هەوڵیان داوە کۆتایی بە گردبوونەوەی جووتیاران بهێنن

چەند جووتیارێکیی گوندی شەعەل دیمەنی گردبوونەوەکەیان تۆمارکردووە و بۆ کوردستان24ـیان ناردووە و دووپاتی دەکەنەوە، کە تاوەکوو رێگە بە تێپەڕبوونی بەرهەمی جووتیاران نەدرێت، رێگەکە ناکەنەوە.

 
