لەندەن.. ساڵیادی هونەرمەند محەمەد عەباس بەهرام بەڕێوەدەچێت

لەلایەن ماڵی هونەری مەریەم خان، ساڵیادی هونەرمەند محەمەد عەباس بەهرام، بە بەشداری چوار هونەرمەندی کورد، لە لەندەنی پایتەختی بەریتانیا بەڕێوەدەچێت.

ئەمڕۆ سێشەممە، 12ی ئایاری 2026، سەروەت کۆیی، هونەرمەندی میوزیکژەن بە کوردستان24ی گوت، " بە گرنگمان زانی ئەم ساڵیادە رێبخەین، کە تێیدا چوار هونەرمەندی کورد و کۆمەڵێک میوزیکژەنی بەتوانا بەشداری تێدا دەکەن، ئەم شەوە بۆ بەرز راگرتنی ساڵیادی هونەرمەندی ناسراوی کورد، محەمەد عەباس بەهرام تەرخان کراوە. هەروەها ئەم بۆنەیە تەنیا یادکردنەوەیەکی ئاسایی نییە، بەڵکو هەوڵێکە بۆ پاراستن و نوێکردنەوەی ئەو میراتە هونەرییەی کە هونەرمەندە گەورەیە لە ماوەی چەندین ساڵی کار و ئەزموونی هونەریدا بەجێی هێشتووە."

سەروەت کۆیی گوتیشی، "محەمەد عەباس، بە یەکێک لەو هونەرمەندانە دادەنرێت کە لە رێگەی کار و بەرهەمەکانییەوە توانیویەتی هەستی نەتەوەیی، ناسنامەی کوردی و رەنگی ژیانی رۆژانەی مرۆڤی کورد بخاتە ناو هونەرەکەیەوە. ژیان و هونەری ئەو بۆ زۆرێک لە هونەرمەندان و خۆشەویستانی هونەر وەک سەرچاوەیەکی هاندەر و بیرکردنەوە ماوەتەوە، بۆیە چاوەڕوان دەکرێت ئەم شەوە هونەرییە جگە لە یادکردنەوە، ببێتە ساتێکی هەستیار بۆ دووبارە گەڕانەوە بۆ یادەکانی هونەری کوردی."

ئەو هونەرمەندە باس لە بەشداری هونەرمەندان لەو ساڵیادەدا دەکات و دەڵێت، "لەو چالاکییەدا ژمارەیەک هونەرمەندی ناسراوی کورد ئامادە دەبن و بەشدار دەبن لە پێشکەشکردنی گۆرانی و بەشە هونەرییە جیاوازەکان ئەوانیش وەکو، کانی و نەورۆز و شاخەوان هەڵەبجەیی و یوسف تاڵیب. هەروەها ژمارەیەک میوزیکژەنی دیار بە ئامێرە جیاوازەکان وەک سەنتور و ئامێرە رۆژهەڵاتییەکان، رۆڵی سەرەکییان دەبێت لە دروستکردنی کەشوهەوای شەوەکەدا ئەوانیش وەکو، نیازی سەنتوور، شایوان، رۆسکار نەسان، ئارام تەها، زانیار حیسامی، سەروەت کۆیی."

سەروەت کۆیی ئاماژەی بەوەش دا، "ئەم چالاکییە هەوڵێکیشە بۆ بەهێزکردنی پەیوەندییە رۆشنبیرییەکان لەنێوان کوردانی دەرەوەی وڵات، بەتایبەتی لە لەندەن، کە ماوەیەکە بووەتە یەکێک لە گرنگترین ناوەندەکانی چالاکییە هونەری و رۆشنبیرییەکانی کورد. ئامادەبوونی هونەرمەندان، نووسەران، میوانان و خۆشەویستانی هونەر لە یەک شوێندا، دەتوانێت ئەو شەوە بکاتە بوارێک بۆ گفتوگۆ، هاوبەشکردنی یادەکان و بەرز راگرتنی بەهای هونەری کوردی لە دەرەوەی سنوورەکانی وڵات."

بڕیارە رۆژی شەممە، 16ی ئایاری 2026، ساڵیادی هونەرمەند محەمەد عەباس بەهرام، بەبەشداری ژمارەیەک هونەرمەند و میوزیکژەنانی ناسراوی کورد، لەلایەن ماڵی مەریەم خان، لە لەندەنی پەیتەختی بەڕیتانیا بەڕێوەبچێت.

محەممەد عەباس بەهرام، هونەرمەندی ناسراوی کورد، لەساڵی 1952 لەشاری کەرکووک لەدایکبووە. لە سەرەتای حەفتاکاندا بەشی میوزیکی پەیمانگەی ھونەرە جوانەکانی بەغدای تەواو کردووە. نزیکەی 30 گۆرانیی تۆمارکراوی ھەیە. لە چەندان ئاھەنگ و فێستیڤاڵی ھونەریی کوردی لە دەرەوەی کوردستان بەشداریی کردووە. لەرووی میوزیکەوە پیانۆژەنێکی شارەزا و لە گۆرانیشدا بە بەرجەستەکردنی شێوازی رۆژاوایی لە شێوازی کوردی ناسراوە.

محەمەد عەباس بەهرام، لە 15ی ئایاری 2025، لە ئوردن بەھۆی نەخۆشییەوە کۆچی دوایی کرد.