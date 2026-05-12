سلێمانی.. پێشانگەیەکی شێوەکاریی هاوبەش کرایەوە

پێشانگەیەکی شێوەکاری هاوبەش، لە لایەن کۆلێژی هونەرەجوانەکانی سلێمانی، بۆ کۆمەڵێک قوتابی ئەو بەشە، کرایەوە.

ئەمڕۆ سێشەممە، 12ی ئایاری 2026، سارا محەمەد، مامۆستای بەشی سیرامیک لە کۆلێژی هونەرەجوانەکانی سلێمانی بە کوردستان24ی گوت: " ئەو پێشانگەیە چالاکییەکی هونەرییە، کە تایبەتە بە قوتابییانی قۆناغی یەکەمی شێوەکاری لە کۆلێژی هونەرەجوانەکانی زانکۆی سلێمانی، کە وەک دەرخستنی ئەزموون و کارە هونەرییە سەرەتاییەکانی قوتابییەکانە، تێیدا توانا و هەستی جوانی خۆیان پێشان دەدەن."

سارا محەمەد گوتیشی: "وێنەکان و هێڵکارییەکان جۆرە جیاوازەکانی هونەر پێشان دەدەن، وەک؛ وێنەکێشان، گرافیک و سیرامیک. ئەو دیمەنانە کە دەستی قوتابییان لە کەرەستەی کارکردن، تابلۆ و شتە هونەرییەکان پێشان دەدەن، هەستی کارگە و گرنگی فێربوونی هونەری دروست دەکەن. ئەمەش ئاماژەیە بۆ ئەوەی هونەر تەنیا بیرۆکە نییە، بەڵکو پڕۆسەیەکی کردار و تاقیکردنەوەیەکی بەردەوامە.

سارا محەمەد باس لە گرنگی کردنەوەی پێشانگەکە دەکات و دەڵێت: "پێشانگەکە بە شێوەیەکی سەرنجڕاکێش هاتووە و وەکو ناسنامەی چالاکییەکە کار دەکات. تابلۆکان هەستێکی نوێبوونەوە، دەستپێکی هونەری و پێشاندانی خەونی قوتابییەکان دەگوازێتەوە. لە هەمان کاتدا، رێکخستنی وێنەکان بە شێوەی خانەخانە وا دەکات هەر بەشێک نوێنەرایەتی بەشێک یان ئەزموونێکی تایبەتی هونەر بکات."

سارا محەمەد ئاماژەی بەوەش دا، "ئامانجی پێشانگەکە باسکردن بوو لە هاوبەشی، فێربوون، تاقیکردنەوە و دروستکردنی ناسنامەی هونەری کە لە لایەن قوتابییانی هونەرەجوانەکان پێشان دەدرێت، واتە ئەو ساتەیە کە قوتابییەکان یەکەم هەنگاوەکانیان بۆ دنیای هونەر و جوانییەکانیان هەڵدەگرن."

کۆلێژی هونەرەجوانەکانی سلێمانی، ئەمڕۆ سێشەممە، 12ـی ئایاری 2026، پێشانگەیەکی شێوەکاری هاوبەشی بۆ کۆمەڵێک قوتابییانی کۆلێژەکە لە سلێمانی کردەوە و بۆ ماوەی سێ رۆژ بەردەوام دەبێت.