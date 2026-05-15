پێش دوو کاتژمێر

بەهۆی کۆچی دوایی کوڕەکەی سەرۆک بارزانی پەیامێکی هاوخەمیی و سەرەخۆشی ئاراستەی مامۆستا مومتاز حەیدەری کرد.

ئەمڕۆ هەینی، 15ـی ئایاری 2026، سەرۆک بارزانی بەهۆی کۆچی دوایی کاروانی کوڕی، پەیامێکی هاوخەمیی و سەرەخۆشی ئاراستەی نوسەر و رۆژنامەنووس مامۆستا مومتاز حەیدەری کرد،

سەرۆک بارزانی لە پەیامەکەی دا، رایگەیاندووە، لە خودای مەزن داواکارم رۆحی خوالێخۆشبوو بە بەهەشتی بەرین شاد بکات و سەبر و ئارامی بە هەموو لایەک ببەخشێت.

دەقی پەیامی هاوخەمیی سەرۆک بارزانی بۆ مامۆستا مومتاز حەیدەری

"بەناوی خودای گەورە و میهرەبان

بەڕێز مامۆستا مومتاز حەیدەری

بەداخێکی زۆرەوە هەواڵی کۆچی دوایی (کاروان)ـی کوڕتانم پێ گەییشت.

پرسە و سەرەخۆشیی خۆم ئاراستەی ئێوە و خانەوادە و کەسوکارتان دەکەم و خۆم بە هاوبەشی خەمتان دەزانم.

لە خودای مەزن داواکارم ڕۆحی خوالێخۆشبوو بە بەهەشتی بەرین شاد بکات و سەبر و ئارامی بە هەموو لایەک ببەخشێت.

انا للە و انا الیە راجعون

مسعود بارزانی

15ی ئایاری 2026"