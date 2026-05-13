عێراقچی: متمانەمان بە وڵاتی چین هەیە

وەزیری دەرەوەی چین: جەنگی ئەمریکا دژی ئێران نایاسایی و ناڕەوایە

ئاژانسی هەواڵی فارس بڵاوی کردەوە، پەیوەندییەکانی نێوان ئێران و چین بەرەو قووڵبوونەوەی زیاتر دەچن و، لە نوێترین پێشهاتیشدا، وەزیری دەرەوەی ئێران متمانەی تەواوی وڵاتەکەی بە پەکین راگەیاند.

چوارشەممە، 13ـی ئایاری 2026، ئاژانسی هەواڵی فارس لە راپۆرتێکدا ئاماژەی بەوە کرد، سەرەڕای ئەو قەیرانە یەک لەدوای یەکانەی کە لە ساڵانی رابردوودا لەلایەن وڵاتانی رۆژئاواوە هێنراونەتە ئاراوە، لە جەنگی ئابووری و ململانێی بەوەکالەتەوە بگرە تا دەگاتە رووبەڕووبوونەوەی راستەوخۆ، پەیوەندییەکانی نێوان کۆماری ئیسلامیی ئێران و کۆماری چین هەمیشە روویان لە قووڵبوونەوە و پتەوبوون بووە. لەم روانگەیەشەوە، شارەزایانی سیاسی ئاسۆی پەیوەندییەکانی نێوان تاران و پەکین بە زۆر ئەرێنی هەڵدەسەنگێنن.

ئاژانسەکە باسی لەوە کردەوە، کە دەستەواژەی "متمانەمان بە چین هەیە"، دیارترین لێدوانی عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران بووە لە سەردانەکەی هەفتەی رابردووی بۆ پەکین، پاش کۆبوونەوەی لەگەڵ هاوتا چینییەکەی.

بە گوێرەی زانیارییەکانی ئاژانسەکە، لە دیدارەکەدا عەباس عێراقچی هیوای خواستبوو کە چین بەردەوام بێت لەسەر رۆڵە کارا و کاریگەرەکەی بۆ پێشخستنی پرۆسەی ئاشتی و کۆتاییهێنان بە ململانێکان، هەروەها پشتیوانی لە داڕشتن و پێکهێنانی چوارچێوەیەکی نوێی ئەمنی و سیاسی بکات بۆ قۆناغی دوای جەنگ لە ناوچەکەدا.

ئاژانسەکە، ئەوەشی خستە روو، وانگ یی، وەزیری دەرەوەی چین، وێڕای ئەوەی جەنگی ئەمریکای دژ بە ئێران، بە هەنگاوێکی "نایاسایی و ناڕەوا" وەسف کرد، رایگەیاند کە راگەیاندنی ئاگربەستی تەواوەتی لە قۆناغی ئێستا کارێکی زۆر پێویست و حەتمییە.

هەروەها وەزیری دەرەوەی چین جەختی لەسەر گرنگیی بەردەوامیی پەیوەندییە راستەوخۆکانی نێوان هەردوو وڵات کردەوە لەم هەلومەرجە هەستیارەدا و ئاماژەی بەوە دا: "ناوچەکە بە دۆخێکی هەستیاردا تێدەپەڕێت، لەم قۆناغەشدا هەماهەنگییەکانی نێوان تاران و پەکین دەتوانێت رۆڵێکی یەکلاکەرەوە و بنەڕەتی بگێڕێت."