فیلمی "باوڵ" لە سینەماکانی کوردستان نمایش دەکرێت

فیلمی سینەمایی "باوڵ"، لە نووسین و دەرهێنانی دیاکۆ بایزە، لە جەژنی قوربان دا لە سینەماکانی کوردستان نمایش دەکرێت.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 13ی ئایاری 2026، دیاکۆ بایز، دەرهێنەری ئەو فیلمە سینەماییە بە کوردستان24ی گوت، "فیلمی سینەمای "باوڵ"، کە ژانەرێکی کۆمیدیە و 90 خولەکە، کۆمەڵێک ئەکتەری بەئەزموون بەشدارییان تێدا کردووە وەکو، ژیان ئیبراهیم خەیات، ئاکۆ سەنگاوی، زاهیر جەلال، زاهیر غەریب، کەیوان سەڵاحەدین، ئیدریس شەوکەت، نبراس جاف، زانست بەرزنجی، یاسین عومەر. هەروەها لە جەژنی قورباندا لە سینەماکانی سلێمانی و هەولێر و کەرکووک و کەلار نمایش دەکرێت."

دیاکۆ بایز گوتیشی، "چیڕۆکی فیلمەکە باس لە ژیانی کوڕێکی گەنج دەکات کە هەرگیز ناو شاری نەبینیوە و تەنانەت لە دنیای دەرەوەی ژیانی خۆی دوور ماوەتەوە. ژیانی بە شێوەیەکی ئارام و دوور لە شەقام و قەرەباڵغیی شار تێدەپەڕێت، بەڵام دوای مردنی دایە گەورەی، وەسیەتنامەیەکی دەستدەکەوێت کە هەموو ژیانی دەگۆڕێت."

ئەو دەرهێنەرە زیاتر باس لە چیڕۆکی فیلمەکە دەکات و دەڵێت، "لەناو ئەو وەسیەتنامەیەدا دەزانێت کە باوکی هێشتا لەناو شاردا ژیان دەکات. ئەم راستییە وای لێدەکات بۆ یەکەم جار بڕیار بدات بچێتە ناو شار و بەدوای بنەچە و خێزانەکەیدا بگەڕێت. بەڵام گەیشتن بە خێزانەکەی ئاسان نییە، چونکە لە رێگەدا تووشی کێشە و ململانێی جۆراوجۆر دەبێت؛ ململانێیەک کە هەم لەگەڵ کەسانی دەوروبەری و هەم لە ناخی خۆیدا روودەدات."

فیلمی سینەمایی "باوڵ"، لە نووسین و دەرهێنانی دیاکۆ بایزە و کۆمەڵێک ئەکتەری شاری سلێمانی رۆڵی تێدا دەگێڕن، بڕیارە 27ی ئایاری 2026، کە دەکاتە یەکەم رۆژی جەژنی قوربان، لە سینەماکانی کوردستان نمایش بکرێت.