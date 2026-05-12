فیفا پاڵپشتی دارایی یانەی هەولێر دەكات

فیفا بۆ هەر یاریزانێک لە مۆندیال رۆژانە 10 هەزار دۆلار بە یانەکان دەدات

فیدراسیۆنی تۆپی پیی جیهان بڕیاری داوە پاڵپشتی دارایی یانەكان بكات لە بەرامبەر بەشداریكردنی هەر یاریزانێك لە مۆندیالی 2026 كە بڕەكەی بۆ هەر رۆژێك دەكاتە نزیكەی 9000 هەزار یۆرۆ، بەمەش یانەی هەولێر بەهۆی بەشداریكردنی شێرزۆد تێمیرۆڤ لە مۆندیالی داهاتوو سوودمەندی دارایی دەبێت.

فیفا پرۆژەیەكی ئامادەكردووە بۆ ئەوەی بەشێوەیەكی فراوان پاداشتی دارایی ئەو یانانە بكات كە یاریزانەكانیان بانگهێشتی مۆندیالی 2026 كراوان.

بەگوێرەی ئەو زانیارییانەی پێگەی كۆپێ ئیسپانیا بڵاوی كردووەتەوە، فیفا بڕی پارەی تەرخانكراوی بۆ پاڵپشتیكردنی یانەكان بە بەراوردی مۆندیالی رابردوو زۆر زیاتر كردووە كە بڕەكەی دەكاتە 355 ملیۆن دۆلار، ئەمەش ژمارەیەكی پێموانەییە و یەكەمجارە روودەدات، بەمەش یانەكانی ئەورووپا سوودمەندی یەكەم دەبن بەوپێیەی زۆرترین یاریزانیان لەگەڵ وڵاتەكانیان بەشداریی لە مۆندیال دەكەن.

بەپێی ئەو زانیارییانەی دەست میدیایەكان كەوتووە، پێشبینی كراوە لەنێو پرۆژەكەی فیفا بۆ پاڵپشتی دارایی یانەكان ئەو یاریزانانەش بگرێتەوە كە لە پاڵاوتنەكانی مۆندیال بەشدارییان كردووە، بەڵام بانگهێشت نەكراون، تەنانەت هەر یاریزانێكیش كە ناوی لە لیستی سەرەتایی وڵاتەكانیان دا بێت بۆ مۆندیال، یانەكانیان سوودمەند دەبن.

بەپێی زانیارییەكانی پێگەی كۆپێ ئیسپانیا، ئەو پرۆژەیەی كە فیفا ئامادەی كردووە بڕیارە پێش دەستپێكی مۆندیالی 2026 پەسەند بكرێت، یانەی هەولێر بەهۆی شێرزۆد تێیمیرۆڤ لەگەڵ هەڵبژاردەی ئۆزبەكستان و كومەیل سەعدی لەگەڵ عێراق، جگە لەوەش رەنگە دهۆكیش بەهۆی پیتەر گۆرگیس لەو پاڵپشتییە داراییەی فیفا سوودمەند بن.