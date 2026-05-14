نێچیرڤان بارزانی لە زاخۆوە: پێشمەرگە ئیلهامبەخش و پارێزەری کوردستانە

بە ئامادەبوونی نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان، 30ـەمین ئاهەنگی دەرچوونی خولی پێگەیاندنی ئەفسەران لە کۆلێژی سەربازیی 2 لە زاخۆ بەڕێوەچوو. سەرۆکی هەرێم لە گوتارێکدا جەختی لەوە کردەوە کە پێشمەرگە بەشێکە لە سیستەمی بەرگریی عێراق و پێویستە بەغدا پابەندییە دەستوورییەکانی بەرامبەر ئەو هێزە جێبەجێ بکات.

ئەمڕۆ پێنجشەممە 14ی ئایاری 2026، کاتژمێر 10:00ـی بەیانی، بە ئامادەبوونی نێچیرڤان بارزانی، سەرۆکی هەرێمی کوردستان و ژمارەیەکی زۆر لە بەرپرسانی حکوومی و سەربازی، رێورەسمی دەرچوونی 359 ئەفسەری گەنج لە کۆلێژی سەربازیی زاخۆ بەڕێوەچوو. ئەم ئەفسەرانە دوای 9 مانگ لە مەشق و راهێنانی چڕی ئەکادیمی و پراکتیکی، پلەی ئەفسەرییان پێبەخشرا و دەچنە ناو ریزەکانی وەزارەتی پێشمەرگەوە.

نێچیرڤان بارزانی لە گوتارەکەیدا دەستخۆشی لە دەرچووان کرد و رایگەیاند: "ئەمڕۆ رۆژێکی پڕ لە شانازییە بۆ هەموو گەلی کوردستان. دەرچوونی ئەم ئەفسەرە گەنجانە نیشانەی دڵسۆزی و وەفاداری و ئامادەیی نەوەی نوێیە بۆ پاراستنی خاک و نیشتمان."

پێشمەرگە و شەڕی تێرۆر

سەرۆکی هەرێمی کوردستان ئاماژەی بە رۆلی مێژوویی پێشمەرگە کرد لە پاراستنی کوردستان و تێکشکاندنی تێرۆریستانی داعش. گوتی: "پێشمەرگە بە سەرکردایەتیی جەنابی سەرۆک مەسعود بارزانی، بە خوێن و گیانی خۆیان بەرگرییان لە خاکی کوردستان کرد و رێگەیان نەدا کوردستان بکەوێتە دەستی تێرۆریستان. ئەم مێژووە پڕە لە قارەمانێتی و قوربانیدان."

یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە

لە بەشێکی دیکەی گوتارەکەیدا، نێچیرڤان بارزانی نیگەرانیی خۆی نیشاندا کە پرۆسەی یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە وەک پێویست بەڕێوەناچێت. رایگەیاند: "گەلی کوردستان ساڵانێکە چاوەڕوانی یەکخستنی هێزی پێشمەرگەیە. پێویستە ئیرادەیەکی سیاسیی بەهێز هەبێت بۆ ئەوەی پێشمەرگە ببێتە هێزێکی نیشتمانیی یەکگرتوو و دوور بێت لە کێشە و ململانێ سیاسییەکان."

پەیوەندی لەگەڵ بەغدا و هاوپەیمانان

نێچیرڤان بارزانی سوپاسی هێزەکانی هاوپەیمانان و بەتایبەت ئەمریکای کرد بۆ پشتگیریکردنی پێشمەرگە لە شەڕی دژ بە داعش و پڕۆسەی چاکسازی لە وەزارەتی پێشمەرگە. هەروەها داوای لە حکوومەتی فیدراڵ کرد کە وەک بەشێک لە سیستەمی بەرگریی عێراق، هەموو شایستە دارایی و سەربازییەکانی پێشمەرگە دابین بکات.

پەیام بۆ ئەفسەرە نوێیەکان

لە کۆتایی گوتارەکەیدا، نێچیرڤان بارزانی رووی دەمی کردە ئەفسەرە دەرچووەکان و گوتی: "ئێوە پارێزەری هەموو هاووڵاتیانی کوردستانن بەبێ جیاوازی. پێویستە پابەندی دیسپلینی سەربازی و بەها بەرزە نیشتمانییەکان بن. ببنە نموونەی سەرکردایەتی و دادپەروەری لە ناو ریزەکانی پێشمەرگەدا."

جێی ئاماژەیە، کۆلێژی سەربازیی 2 لە زاخۆ یەکێکە لە ناوەندە گرنگەکانی پێگەیاندنی ئەفسەران لە هەرێمی کوردستان و ساڵانە بەسەدان ئەفسەر لەسەر بنەمای زانستی سەربازیی سەردەمیانە پێدەگەیەنێت.