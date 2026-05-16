سی ئێن ئێن: ناکۆکی لە ناو ئیدارەی ترەمپدا هەیە سەبارەت بە مامەڵەکردن لەگەڵ ئێران

کەناڵی "سی ئێن ئێن"ی ئەمریکی، لە زاری چەند سەرچاوەیەکەوە بڵاویکردەوە، ناکۆکی لە نێوان بەرپرسانی ناو ئیدارەی دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکادا هەیە سەبارەت بەوەی چۆن لە ململانێکان لەگەڵ ئێران بەردەوام بن.

شەممە 16ـی ئایاری 2026، چەند سەرچاوەیەک لە ناو ئیدارەی دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا بۆ کەناڵی "سی ئێن ئێن"ی ئەمریکی ئاشکرایان کردووە، بەرپرسانی وەزارەتی جەنگ دەیانەوێت هێز بەکاربهێنن، لەوانەش ئەنجامدانی هێرشی ورد بۆ سەر ئێران، بە مەبەستی ناچارکردنی تاران نەرمی نواندن لە دانوسانەکاندا.

هەروەها ئەو سەرچاوانە ئاماژەیان بەوە کردووە، ناکۆکی و لێکترازانی دیار لە ناو سەرکردایەتی ئێرانیشدا هەیە، ئەمەش پرۆسەی دانوستانەکانی لەگەڵ واشنتن ئاڵۆزتر کردووە.

لە لایەکی دیکەوە، ئانا کێلی، گوتەبێژی کۆشکی سپی سەبارەت بە مامەڵەکردن لەگەڵ تاران بە "سی ئێن ئێن"ـی راگەیاندووە: "هەموو بژاردەکان لەبەردەم ترەمپدا کراوەن و سەرۆک تەنها رێککەوتنێک قبوڵ دەکات کە پارێزگاری لە ئاسایشی نیشتمانی وڵاتەکەمان بکات."