حزبوڵڵای لوبنان: هەر رێککەوتنێکی ئاشتی نێوان لوبنان و ئیسرائیل رەت دەکەینەوە

حزبوڵڵای لوبنانی رایگەیاند، هەر رێککەوتنێکی ئاشتی لە نێوان لوبنان و ئیسرائیل بە لادانێکی مەترسیدار و سەرپێچییەکی راشکاو و ئاشکرای دەستووری لوبنان لە قەڵەم دا، هەروەها داوای لە دەسەڵاتدارانی لوبنان کرد کە لە چوارچێوەی کۆدەنگی نیشتمانیدا هاوکاری بکەن بۆ پاراستنی بنەما نیشتمانییەکان.

شەممە 16ـی ئایاری 2026، حزبوڵڵای لوبنان لە بەیاننامەیەکدا رایگەیاند، مامەڵەکردنی دەسەڵاتی لوبنان لەگەڵ ئیسرائیل سەرپێچییەکی راشکاو و ئاشکرای دەستوورە و هەر رێککەوتنێکی ئاشتی لە نێوان هەردوولا بە لادانێکی مەترسیدار دەژمێردرێت.

لە بەشێکی دیکەی بەیاننامەکەدا هاتووە، قبوڵکردنی دانوستانی راستەوخۆ دەستکەوتەکانی ئیسرائیل بەهێز دەکات و ئەگەر دەسەڵاتی لوبنان رێککەوتنی ئاشتی لەگەڵ ئیسرائیل واژۆ بکات، ئەوا بەرەو لادانێکی گەورە رۆیشتووە.

حزبوڵڵا جەختی کردەوە: " ئێمە بە تەواوی هەر جۆرە فشار و سەپاندن و سەرپەرشتییەکی دەرەکی ئەمریکی رەتدەکەینەوە، هەروەها رەتدەکەینەوە کە رێڕەو و چارەنووسێک بەسەر لوبناندا بسەپێنرێت کە لەگەڵ بنەما نەگۆڕەکانماندا یەک نەکاتەوە."

حزبوڵڵا داوای لە دەسەڵاتی لوبنان کرد، بەرەو بژاردە لادەرەکان رۆنەچێت و لەبری ئەوە هاوکاری کۆدەنگی نیشتمانی بکات بۆ بەدیهێنانی سەقامگیری.

ئەم هەڵوێستەی حزبوڵڵا دوای ئەوە دێت، لوبنان و ئیسرائیل، دوێنێ هەینی لە میانی گەڕی سێیەمی گفتوگۆکانیاندا لە واشنتن، رێککەوتن لەسەر درێژکردنەوەی ئاگربەست بۆ ماوەی 45 رۆژ، هەروەها بڕیاردرا گەڕی چوارەمی گفتوگۆکان بە مەبەستی گەیشتن بە "رێککەوتنی ئاشتی" لە نێوان هەردوولا ئەنجام بدرێت.