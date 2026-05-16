وەزارەتی بازرگانیی چین: رێککەوتنی بەرایی لەگەڵ ئەمریکا کراوە

وەزارەتی بازرگانیی چین ئەنجامی دانوستانەکانی نێوان شی جینپینگ و دۆناڵد ترەمپی بە ئەرێنی وەسف کرد و رایگەیاند، واشنتن و بەیژینگ رێککەوتوون لەسەر دامەزراندنی دوو ئەنجوومەنی هاوبەش بۆ کەمکردنەوەی باجی گومرگی و چارەسەرکردنی ناکۆکییە بازرگانییەکانی نێوانیان.

شەممە 16ی ئایاری 2026، وەزارەتی بازرگانیی چین، ئەنجامی گفتوگۆ ئابووری و بازرگانییەکانی نێوان هەردوو سەرۆک، شی جینپینگ و دۆناڵد ترەمپی بە ئەرێنی و بەرهەمدار وەسف کرد، بەڵام جەختیشی کردەوە کە رێککەوتنەکان لە قۆناغی بەرایی دان و کار لەسەر وردەکارییەکانیان دەکرێت.

وەزارەتی بازرگانی رایگەیاند، بەژینگ و واشنتن رێککەوتوون لەسەر دامەزراندنی "ئەنجوومەنی بازرگانی" و "ئەنجوومەنی وەبەرهێنان". ئەرکی سەرەکی ئەم دوو ئەنجوومەنە دانوستان دەبێت بۆ کەمکردنەوەی دوولایەنەی باجی گومرگی لەسەر کۆمەڵێک بەرهەمی دیاریکراو، بەجۆرێک کە هاوسەنگی و قازانجی هەردوولا بپارێزرێت.

ئاماژەشی داوە، لایەنی ئەمریکا، بەڵێنی داوە کار بکات بۆ چارەسەرکردنی نیگەرانییەکانی چین دەربارەی هەناردەی بەرهەمە شیرەمەنییەکان، بەرهەمە دەریاییەکان و دارە دەستکردەکان؛ هاوکات لایەنی چین کار دەکات بۆ ئاسانکاری لە تۆمارکردنی کێڵگەکانی گۆشتی مانگا و هەناردەکردنی گۆشتی پەلەوەر لە چەند ویلایەتێکی ئەمریکاوە بۆ ناو بازاڕەکانی چین.

وەزارەتی بازرگانی پشتڕاستی کردەوە، رێککەوتن کراوە بۆ ئەوەی چین ژمارەیەکی زۆر فڕۆکەی ئەمریکی بکڕێت (ترەمپ ئاماژەی بە 200 فڕۆکەی بۆینگ کردووە). لە بەرانبەردا، ئەمریکا گەرەنتی دابینکردنی بزوێنەری فڕۆکە و پارچە یەدەگەکان بۆ چین دەدات. شایەنی باسە بەڕێوەبەری جێبەجێکاری کۆمپانیاکانی (Boeing) و (GE Aerospace) لەگەڵ ترەمپ سەردانی پەکینیان کردبوو.

ئەو وەزارەتە ئاماژەی بەوەش کرد، ئەم ڕێککەوتنانە لەسەر بنەمای "ڕێزی دوولایەنە و پێکەوەژیانی ئاشتییانە" بووە. دەشڵێت: "ئەم ئەنجامانە هەواڵێکی خۆشن بۆ گەلی هەر دوو وڵات و دەبنە هۆی دروستکردنی سەقامگیری و دڵنیایی زیاتر لە ئابووریی جیهانیدا."

لە کۆتایی راگەیەندراوەکەدا هاتووە، تیمە ئابوورییەکانی هەر دوو وڵات بە چڕی لە پەیوەندیدان بۆ ئەوەی لە زووترین کاتدا وردەکارییەکان کۆتایی پێ بهێنن و رێککەوتنەکان بچنە بواری جێبەجێکردنەوە، هەرچەندە تا ئێستا بڕی پارە و کاتی وردی جێبەجێکردنی گرێبەستەکان ئاشکرا نەکراوە.