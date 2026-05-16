یەکێتی ئەوروپا پیرۆزبایی لە حکوومەتە نوێیەکەی عێراق دەکات

یەکێتی ئەوروپا بە فەرمی پیرۆزبایی لە گەلی عێراق و سەرۆکوەزیرانی نوێی بەبۆنەی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەت و دەستنیشانکردنەوەی وەزیری دەرەوەی ئەو وڵاتە دەکات.

شەممە 16ـی ئایاری 2026، کایا کالاس، نوێنەری باڵای یەکێتی ئەوروپا بۆ کاروباری دەرەوە و سیاسەتی ئەمنی، لە راگەیەندراوێکدا پیرۆزبایی لە عەلی زەیدی کرد بەبۆنەی دەستبەکاربوونی وەک سەرۆکوەزیرانی نوێی عێراق. کالاس هیوای سەرکەوتنی بۆ زەیدی و کابینەکەی خواست لە بەدیهێنانی خواست و هیواکانی گەلی عێراقدا.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، یەکێتی ئەوروپا پیرۆزبایی تایبەتی ئاراستەی فوئاد حوسێن کرد بەبۆنەی دووبارە دەستنیشانکردنەوەی وەک وەزیری دەرەوەی عێراق و جەختی لەسەر بەردەوامیی هەماهەنگییەکان لەگەڵ ناوبراو کردەوە.

یەکێتی ئەوروپا جارێکی دیکە پشتگیریی بەردەوامی خۆی بۆ یەکپارچەیی، سەروەری و سەقامگیریی خاکی عێراق دووپات کردەوە و عێراقی وەک "هاوبەشێکی سەرەکی لە ناوچەکەدا" وەسف کرد.

لە راگەیەندراوەکەدا باس لەوە کراوە، یەکێتی ئەوروپا ئامادەیە بۆ کارکردن و هاوکاریی نزیک لەگەڵ حکوومەتە نوێیەکەی عێراق، بە مەبەستی دابینکردنی داهاتوویەکی پڕ لە ئاشتی و گەشەسەندن بۆ سەرجەم پێکهاتەکانی گەلی عێراق.

هەر ئەمڕۆ شەممە، عەلی زەیدی، لە رێوڕسمێکی تایبەتدا وەک سەرۆکوەزیرانی نوێی فیدراڵ و فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق؛ دەستبەکار بوو.

رۆژی پێنجشەممە، 7ـی ئایاری 2026، عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی راسپێردراو، کارنامەی وەزاریی حکوومەتی نوێی عێراقی پێشکەش بە هەیبەت حەلبووسی، سەرۆکی پەرلەمان کرد و رۆژی پێنجشەممە، 14ـی ئایاری 2026، متمانەی پەرلەمانی وەرگرت و دەنگ بە 14 وەزیری کابینەکەی درا.