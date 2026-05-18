مەسرور بارزانی: ئامادەین بۆ پەرەپێدانی هاریکاری و هاوئاهەنگی لەگەڵ پارێزگاکانی عێراق

ئەمرۆ دووشەممە، 18ـی ئایاری 2026، مەسرور بارزانی، سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی كوردستان، پێشوازی لە يوسف مەککی گەنناوی، پارێزگاری نەجەف و شاندێکی یاوەری کرد.

بە گوێرەی راگەیەنراوێکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، لە دیدارەکەدا، سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی ئامادەییی حکوومەتی هەرێمی کوردستانی بۆ پەرەپێدانی هاریکاری و هاوئاهەنگی لەنێوان هەرێمی کوردستان و پارێزگاکانی عێراق، بە تایبەتی نەجەف، لە بوارە جۆراجۆرەکاندا دەربڕی.

وەک ئەوەی لە راگەیەنراوەکەدا هاتووە "پارێزگاری نەجەف، ئاماژەی بە ئامانجی سەردانەکەیان بۆ پایتەختی هەرێمی کوردستان دا کە بە مەبەستی پێشخستنی پەیوەندیی دوولایەنە و سوودوەرگرتنە لە چاکسازیی و ئەزموونی سەرکەوتووی حکومەتی هەرێم لە کەرتە جیاوازەکان و بە تایبەتی بەدیجیتەڵکردنی خزمەتگوزارییە گشتییەکان".