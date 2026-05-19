فراکسیۆنی پارتی: لەم دۆخە هەستیارەی ناوچەکەدا پێویستە پەرلەمان کارا بێت

پێش 4 کاتژمێر

فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە 34ـەمین ساڵیادی یەکەم هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستاندا، جەخت لەسەر پاراستنی ئەم دامەزراوە نیشتمانییە وەک سەرچاوەی شەرعییەت و پارێزەری قەوارەی هەرێم دەکاتەوە، و رایدەگەیەنێت کە کاراکردنەوەی پەرلەمان پێویستییەکی هەنووکەیی و دەستوورییە بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی تەحەددییاتەکان.

لە بەیاننەمەیەکدا فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پەرلەمانی کوردستان، بەبۆنەی تێپەڕبوونی 34 ساڵ بەسەر ئەنجامدانی یەکەم هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان، ئەمڕۆ سێشەممە، 19ـی ئایاری 2026، رایدەگەیەنێت کە فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان بە شانازییەوە ئەم یادە مێژووییە دەکاتەوە، کە یەکێکە لە گرنگترین وێستگەکانی دامەزراندنی قەوارەی سیاسی و یاسایی و دامەزراوەیی هەرێمی کوردستان.

دەشڵێت: "پەرلەمانی کوردستان، وەک دامەزراوەی یاسادانان و چاودێری، بنەمایەکی سەرەکیە لەوەی ئیرادەی هاووڵاتیان ببێتە سەرچاوەی دەسەڵات و شەرعیەت. بۆیە پاراستنی پەرلەمان، پاراستنی قەوارەی هەرێم و مافە دەستووریەکانی گەلی کوردستانە لە عێراق، کە بە خەباتێکی دوورودرێژ و قوربانیی بێشومار و پێداگریی گەلەکەمان هاتوونەتەدی."

لەو چوارچێوەیەدا، فراکسیۆنەکەمان پێشوازی لە هەر دەستپێشخەرییەک دەکات کە بۆ کاراکردنەوەی پەرلەمانی کوردستان بکرێت، تا ئەم دامەزراوە گرنگە بتوانێت رۆڵی سروشتی و یاسایی خۆی جێبەجێ بکات. چونكە کاراکردنەوەی پەرلەمان پێوویستیەکی نیشتمانی و دەستووری و دامەزراوەییە، بەتایبەتی لەم دۆخە هەستیارەی ناوچەکەماندا کە زیاتر لە هەر کاتێک پێویستی بە پەرلەمانێکی کارا هەیە بۆ پاراستنی بەرژەوەندییە باڵاکانی هەرێمی کوردستان.

راشیدەگەیەنێت؛ لەم یادە پیرۆزەدا، سەری رێز دادەنەوێنین بۆ گیانی پاکی شەهیدان و قوربانیەکانی گەلەکەمان کە لە رێگەی دامەزراندن و پاراستنی ئەم قەوارەیەدا گیانیان بەخشیوە. هەروەها جەخت دەکەینەوە، پەرلەمانی کوردستان، وەک دەستکەوتێکی دەستووریی گەلەكەمان، دەبێت بپارێزرێت و هەمیشە کارا بێت بۆ خزمەتی هەرێمی کوردستان و هاووڵاتیانی.