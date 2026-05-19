ئەمریکا زیاتر لە 50 کۆمپانیا، کەشتی و کەسایەتی ئێرانی خستە لیستی سزاکان

پێش 3 کاتژمێر

وەزارەتی گەنجینەی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا، لە دوو هەنگاوی جیادا، هێرشێکی ئابووریی بەرفراوانی بۆ سەر "سیستەمی بانکیی سێبەر" و "کەشتیگەلی تاریک"ی کۆماری ئیسلامی ئێران دەستپێکرد، هاوکات سزای بەسەر تۆڕە نێودەوڵەتییەکانی پاڵپشتی دارایی بزووتنەوەی حەماسدا سەپاند.

سێشەممە 19ـی ئایاری 2026، نووسینگەی کۆنترۆڵکردنی داراییە بیانییەکان (OFAC) لە راگەیەندراوێکدا ئاماژەی دا، ئامانجی سەرەکی ئەم سزایانە بڕینی سەرچاوە داراییەکانی ئێرانە کە بۆ پەرەپێدانی چەک و پاڵپشتی گرووپە بریکارەکانی بەکاری دەهێنێت.

ئەو کۆمپانیا، گرووپ و کەسایەتییانەی وەزارەتی گەنجینەی ئەمریکا خستوویەتییە لیستی سزاکان بریتین لە:

ناوەندی ئاڵوگۆڕی "ئەمین" (Amin Exchange): ئەم کۆمپانیایە کە ناوە فەرمییەکەی (ئیبراهیمی و هاوبەشەکانی)یە، وەک کارەکتەری سەرەکی دەستنیشانکراوە. ساڵانە سەدان ملیۆن دۆلار ئاڵوگۆڕی بۆ بانکە سزادراوەکانی ئێران کردووە.

سەرکردەکانی تۆڕەکە:

یوسف ئیبراهیمی: خاوەنی کۆمپانیاکە کە خاوەنی رەگەزنامەی تورکی، ئێرانی و دۆمینیکایە.

سەمەد نەعمەتی: بەڕێوەبەری جێبەجێکار و ئەفسەری پێشووی سوپای پاسداران.

عەلی حەزرەتی چاخەرلو: ئەندامی بۆرد لە تورکیا.

مەحموود ئیبراهیمی: برای خاوەنی کۆمپانیاکە.

کۆمپانیاکانی رووپۆش (Front Companies): سزاکە 8 کۆمپانیای لە وڵاتانی جیاواز گرتەوە کە بۆ سپیکردنەوەی پارە بەکارهاتوون، لەوانە:

لە چین: Ningbo Jiarui Trading، لە هۆنگ کۆنگ: Starshine Petrochemical, Vigorous Trading, Bestfortuna, Cheng Pan و ئیمارات: Alieen Goods Wholesalers, Bold Trading, Materium Group.

پەکخستنی "کەشتیگەلی سێبەر" و کەرتی نەوت

ئەمریکا 19 کەشتیی تری خستە لیستی سزاکان کە نەوت و بەرهەمە پترۆکیمیاییەکانی ئێرانیان بۆ کڕیارە بیانییەکان گواستووەتەوە.

کەشتییە دیارەکان و ئاڵاکانیان:

GREAT SAIL: ئاڵای باربادۆس، خاوەنەکەی لە هۆنگ کۆنگە.

OCEAN WAVE: ئاڵای پالاوی، خاوەنەکەی لە لیبێریایە.

SWIFT FALCON: ئاڵای پەنەما، ملیۆنان بەرمیل نەوتی گواستووەتەوە.

MIGHTY NAVIGATOR: ئاڵای هۆنگ کۆنگ.

FEADSHIP: ئاڵای ڤانواتو.

LUNA LUSTER: ئاڵای سیرالیۆن.

بڕینی تەمویلی حەماس و ئیخوان موسلمین

لە لایەکی دیکەوە ، وەزارەتی گەنجینە چوار کەسایەتی و چەندین رێکخراوی سزادا کە لە ژێر پەردەی "کۆمەک و هاوکاری مرۆیی" بۆ غەززە، پارەیان بۆ حەماس کۆکردووەتەوە:

تۆڕی کەشتیگەلی (Flotilla): سزاکە "کۆنگرەی میللی بۆ فەلەستینییەکانی دەرەوە - PCPA"ی گرتەوە کە لەلایەن حەماسەوە کۆنترۆڵ دەکرێت.

کەسایەتییە سزادراوەکان:

سەیف هاشم ئەبو کیسەک: ئەندامی PCPA لە ئوردن.

هیشام عەبدوڵڵا مەحفوز: سەرۆکی PCPA لە ئیسپانیا.

محەمەد خەتیب: رێکخەری ئەوروپی بۆ ڕێکخراوی "سامیدون" لە بەلجیکا.

جالدیە ئەبو بەکرا: رێکخەری سامیدون لە مەدریدی ئیسپانیا.

مەروان ئەبو راس، سەرۆکی "کۆمەڵەی زانایانی فەلەستین" سزادرا، بەهۆی پەیوەندی نزیکی لەگەڵ یەحیا سینوار و بەکارهێنانی گوتاری ئاینی بۆ خزمەتی ئایدیۆلۆژیای حەماس.

بزووتنەوەی (حەسم - HASM): سێ کەس لە میسر سزادران بەهۆی مەشقپێکردن و دابینکردنی تەقەمەنی بۆ حەماس، لەوانە (کەریم سەید ئەحمەد، محەمەد جەمال نەجار، شەریف ئەحمەد عەویس).

جۆری سزاکان و خەڵاتی 15 ملیۆن دۆلاری

بەپێی بڕیارەکە، سەرجەم دارایی و موڵک و ماڵی ئەم کۆمپانیا و کەسایەتییانە لە ناو ئەمریکا یان لەژێر دەستی هاووڵاتییانی ئەمریکیدا بێت، "بلۆک" دەکرێت و راپۆرت بۆ OFAC دەکرێت. هەر لایەنێک هاوکارییان بکات، رووبەڕووی سزای مەدەنی و تاوانکاری دەبێتەوە.

هاوکات پڕۆگرامی "پاداشت بۆ دادپەروەری" سەر بە وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکا، خەڵاتی تا 15 ملیۆن دۆلاری دیاری کرد بۆ هەر کەسێک کە زانیاری ورد بدات دەربارەی تێکدانی میکانیزمە داراییەکانی سوپای پاسدارانی ئێران.

وەزیری گەنجینەی ئەمریکا جەختی کردەوە: "ئێمە بەردەوام دەبین لە بڕینی دەمارە داراییە جیهانییەکانی حەماس و تێکشکاندنی سیستەمی بانکیی سێبەری تاران، لە هەر کوێیەکی ئەم جیهانەدا بن."

سکۆت بێسێنت، وەزیری گەنجینە، هۆشداری دا کە ئەمریکا ئامادەیە سزای لاوەکی بەسەر ئەو پاڵاوگە سەربەخۆیانەی چین (ناسراو بە Teapot) بسەپێنێت کە نەوتی ئێران دەکڕن.

سکۆت بێسێنت، داوای لە هاوپەیمانە نێودەوڵەتییەکانی وڵاتەکەی کرد کە فشارە داراییەکانیان بۆ سەر کۆماری ئیسلامی ئێران چڕتر بکەنەوە، بە مەبەستی بڕینی دەمارە داراییەکانی تاران.

جەختی کردەوە کە واشنتن چاوەڕوانییەکی زۆری لە هاوبەشە ئەوروپییەکانی هەیە بۆ ئەوەی هەنگاوی جددیتر بنێن. داوای لێکردن کە:

سزاکانی سەر ئێران توندتر بکەن.

ئەو کەسانە بکەنە ئامانج کە تەمویلی کارەکان دەکەن.

لقەکانی بانکە ئێرانییەکان لە وڵاتەکانیان دابخەن.

پەردە لەسەر ئەو کۆمپانیا رووپۆشانە لابدەن کە بۆ دەربازبوون لە سزاکان بەکاردەهێنرێن.

وەزیری گەنجینەی ئەمریکا پەیامێکی ئاراستەی وڵاتانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست و ئاسیاش کرد و داوای لێکردن هاوکار بن لە هەڵوەشاندنەوەی "سیستەمی بانکیی سێبەر"ی ئێران. ئەم سیستەمە لەلایەن تارانەوە بەکاردەهێنرێت بۆ ئاڵوگۆڕکردنی ملیارەها دۆلار بە شێوەیەکی نهێنی و دوور لە چاوی چاودێرییە نێودەوڵەتییەکان.

لەلایەکی ترەوە، بێسێنت ئاشکرای کرد کە وەزارەتی گەنجینە خەریکی پێداچوونەوەیەکی وردە بە لیستەکانی سزادا، بە مەبەستی، گرنگیدانی زیاتر بە شێوازە پێشکەوتووەکانی دەربازبوون لە سزا و تۆڕەکانی تەمویلکردنی تیرۆر و لادانی ئەو ناو و ناونیشانە کۆنانەی کە چیتر کاریگەرییان نەماوە یان دەبنە هۆی دروستکردنی کاریگەریی لاوەکیی نەخوازراو لەسەر بازاڕ.