سوپاسالاری پێشمەرگە: تا مانگی 9 پرۆسەی یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە کۆتایی دێت
ئەمڕۆ سێشەممە، 19ـی ئایاری 2026، فەریق روکن عیسا عوزێری، سوپاسالاری وەزارەتی پێشمەرگە لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند، پرۆسەی یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە لە چوارچێوەی وەزارەتدا، تا مانگی ئەیلوولی ئەمساڵ بە تەواوی کۆتایی دێت.
سوپاسالاری پێشمەرگە ئاماری نوێی لەسەر هەنگاوەکانی یەکخستنەوەی هێزەکان خستەڕوو و رایگەیاند، "تا ئێستا وەزارەتی پێشمەرگە توانیویەتی هەشت فیرقە پێکبهێنێت، هەروەها کارەکانی فەرماندەی دەڤەری یەکیش کۆتایی هاتووە."
فەریق روکن عیسا عوزێری ئاماژەی بەوەش کرد، لە ئێستا چاوەڕوانن فیرقەی 10 و فەرماندەی دەڤەری دوو لیستی ناوەکانیان رادەستی وەزارەتی پێشمەرگە بکەن، بەوپێیەش تەواوی پرۆسەکە تا مانگی 9ـی ئەمساڵ کۆتایی دێت.
سوپاسالاری پێشمەرگە گوتی: "بەگوێرەی یاداشتی لێکگەیشتن، پێویستە تا 25ـی ئەیلوولی 2026، یەک هێزی نیشتمانی لە وەزارەتی پێشمەرگە و لە ژێر چەتری حکوومەتی هەرێم و سەرۆکایەتیی هەرێمی کوردستاندا پێکبهێنرێت."
لە کۆتایی لێدوانەکەشیدا، عیسا عوزێری جەختی لەسەر بەردەوامی کارەکان کردەوە و گوتی: "پلانەکە بەو ئاراستەیەیە و هەوڵێکی جددیمان داوە و تا ئێستاش بەردەوامین؛ زۆر گەشبینین کە تا 25ـی 9 پرۆسەکە بە فەرمی بە کۆتا بهێنین."
ئەم هەنگاوەی وەزارەتی پێشمەرگە لە چوارچێوەی پڕۆسەی چاکسازیی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە بۆ یەکخستنەوەی هێزەکانی پێشمەرگە، کە ئامانج لێی دروستکردنی فەرماندەیی و سیستمێکی یەکگرتووی سەربازییە لە هەرێمی کوردستان.