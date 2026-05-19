تیروپشكەكە بە پشتبەستن بە دوایین ریزبەندی فیفا راكێشرا

پێش دوو کاتژمێر

تیروپشكی 27ـەمین وەشانی جامی كەنداو راكێشرا، هەڵبژاردەكانی قەتەر و عێراق لە ئاستی یەكەم دانران، پاڵەوانێتییەكەش بە بەشداریی هەشت وڵات لە مانگی ئەیلوولی ئەمساڵ دەستپێدەكات.

ئەمڕۆ سێشەممە، 19 ئایار 2026، لە هۆڵی گەلەری و رۆشنبیری لە شاری جەددەی سعوودیە، تیروپشكی جامی كەنداوی 2027 راكێشرا.

سعوودیە و ئیمارات لە ئاستی سێیەم و عومان و بەحرەین لە ئاستی چوارەم بینران. ئەنجامی تیروپشكەكەش بەمشێوەیەی خوارەوە بوو:

كۆمەڵەی یەكەم: عێراق، سعوودیە، عومان و كوێت.

كۆمەڵەی دووەم: ئیمارات، قەتەر، بەحرێن و یەمەن.

بەپێی سیستەمی پاڵەوانێتییەكە، یەكەم و دووەمی هەر كۆمەڵەیەك راستەوخۆ بۆ قۆناغی پێشكۆتایی جامی كەنداو سەردەكەون، لە قۆناغی پێشكۆتایی پێشەنگی كۆمەڵەی یەكەم رووبەڕووی براوەی كۆمەڵەی دووەم دەبێتەوە، بە پێچەوانەشەوە پێشەنگی كۆمەڵەی دووەم بەرامبەر دووەمی كۆمەڵەی یەكەم یاری دەكات.

پاڵەوانێتییەكە لە رۆژی 23ـی ئەیلوولی 2026 لە سعوودیە دەستپێدەكات، یاریی كۆتایی لە رۆژی 6ـی تشرینی یەكەم بەڕێوە دەچێت، پاڵەوانێتییەكە 14 رۆژ دەخایەنێت.

جامی كەنداو نزیكەی 56 ساڵ پێش ئێستا دامەزرا، بە دیاریكراوی لە ساڵی 1970 یەكەمین وەشانی لە بەحرەین دەستیپێكرد، ئەمەش لە كاتێكدایە بەحرەین هەڵگری نازناوی جامی كەنداوی ساڵی رابردوو بوو كە تێیدا كوێت میوانداریی پاڵەوانێتییەكەی كرد بوو، لە یاریی كۆتاییدا بەحرەین بە گۆڵێكی بێوەڵام شكستی بە عومان هێنا.

كوێت زۆرترینجار بووەتە پاڵەوانی جامی كەنداوی عەرەبی كە تێیدا 10 جار نازناوەكەی بردووەتەوە، عێراق بە چوار نازناو پلەی دووەمی گرتووە، هەڵبژاردەكانی سعوودیە و قەتەریش هەریەكەیان 3 نازناویان بەدەستهێناوە. ئیمارات، بەحرەین و عومان هەریەكەیان خاوەنی دوو نازناوی جامی كەنداون. یەمەن تاكە هەڵبژاردەیە هیچ جارێك نەبووەتە پاڵەوان، تەنانەت نەگەیشتووەتە یاریی كۆتاییش.