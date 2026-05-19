بە چاودێری مەسرور بارزانی هاوکاری بەسەر نزیکەی چوار هەزار رزگاربووی ئێزدی دابەش دەکرێت

پێش دوو کاتژمێر

بە چاودێری نوسینگەی سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان، دابەشکردنی هاوکاری بەسەر رزگاربووانی ئێزدی دەستی داعش بەردەوامە و تا ئێستا سێ هەزار و 590 کەس لەو هاوکارییانە سوودمەند بوونە.

ئەمڕۆ سێشەممە، 19ـی ئایاری 2026، لیژنەی سەرپەرشتی دارایی مەسرور بارزانی، سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان، تایبەت بە کوردستان24ـی راگەیاند"بەپێی ئەو لیستە نوێیەی کە بڵاومان کردووەتەوە، ناوی سێ هەزار و 590 رزگاربووی دەستی داعش لەم پرۆسەیەدا هەیە و بەردەوامین لە گەیاندنی هاوکارییەکان بۆیان."

سەبارەت بە شێوازی بەڕێوەچوونی پڕۆسەکە، ئاماژەی بەوە کرد کە دابەشکردنی هاوکارییەکان لە چوار شوێنی جیاواز دەبێت و گوتی "پڕۆسەکە لەژێر چاودێری وردی نووسینگەی سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی و لە ڕێگەی بنکەی لالش بۆ ڕۆشنبیری و کۆمەڵایەتی بەڕێوەدەچێت، کە تایبەت کراوە بە رزگاربووانی خوشک و برایانی ئێزدی."

هەروەها باسی لەوەش کرد کە ئەم پڕۆژەیە ماوەی دوو ساڵە بە شێوەیەکی ڕێک و پێک بەردەوامە و گوتیشی "لە مانگی تەممووزی ئەمساڵدا پڕۆژەکە دەبێتە دوو ساڵ کە بەبێ هیچ کێشە و گرفتێک و بە شێوەیەکی شەفاف، هاوکارییەکان بەسەر ڕزگاربوواندا دابەش دەکرێن."

بەگوێرەی ئەو خشتەی دانراوە، لە رۆژی هەینی، 22ـی ئایاری 2026 تاوەکو رۆژی دووشەممە، 25ـی ئایاری 2026، لە چوار شوێنی جیاواز هاوکارییەکان دابەش دەکرێن.

جێی ئاماژەیە، حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە رێگەی نوسینگەی سەرۆکوەزیران مەسرور بارزانی، بەردەوام لە هەوڵی پشتیوانیکردنی ئاوارە و رزگاربووانی دەستی تیرۆریستانی داعش دایە، بەتایبەت پێکهاتەی ئێزدی، بە مەبەستی سووککردنی بارگرانی سەر شانیان و دابینکردنی پێداویستییە سەرەتاییەکانی ژیانیان.