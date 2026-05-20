خامنەیی داوای یەکگرتوویی دەسەڵات و خەڵک دەکات

رێبەری ئێران لە ساڵیادی گیانلەدەستدانی سەرۆککۆماری پێشووی وڵاتەکەی پەیامێکی بڵاوکردەوە و تێیدا جەختی لە گرنگیی پاراستنی یەکگرتوویی نێوان خەڵک و دەسەڵات کردەوە و داوای خزمەتکردنی زیاتری هاووڵاتییانی کرد.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 20ی ئایاری 2026، موجتەبا خامنەیی، رێبەری باڵای ئێران لە پەیامێکدا بۆ ساڵیادی گیانلەدەستدانی ئیبراهیم رەئیسی، سەرۆککۆماری پێشووی ئێران رایگەیاند، ئێستا خەڵکی ئێران لە قۆناغێکی مێژوویی تایبەتدا لە بەرانبەر دوو سوپای گەورەی جیهانیدا دەجەنگێت، ئەم دۆخەش ئەرکی سەرشانی سەرجەم بەرپرسانی وڵات قورستر دەکات.

موجتەبا خامنەیی لە پەیامەکەیدا ئاماژەی بەوە کرد، پێویستە یەکگرتوویی نێوان خەڵک و دەسەڵات بپارێزرێت.

هاوکات داواشی لە بەرپرسانی وڵاتەکەی کرد، لە رێگەی زیادکردنی پاڵنەر و خزمەتگوزاریی بەردەوام، چارەسەرکردنی کێشە و دڵەڕاوکێی دارایی و بژێویی خەڵک، ئامادەبوونی راستەوخۆ و مەیدانی لە ناو جەماوەردا و بەشدارپێکردنی راستەوخۆی هاووڵاتییان لە بەرەوپێشچوونی وڵاتدا، هەنگاو بنێن.

ئیبراهیم رەئیسی، سەرۆککۆماری پێشووی ئێران لە 19ی ئایاری 2024 لەگەڵ حوسێن ئەمیر عەبدوڵڵاهیان، وەزیری دەرەوەی ئەو کاتەی ئێران و چەند بەرپرسێکی دیکە، لە کاتی گەڕانەوەیان لە پارێزگای ئازەربایجانی رۆژهەڵات، بەهۆی تێکشکانی هێلیکۆپتەرەکەیان لە ئەنجامی سەختیی کەشوهەوا، گیانیان لەدەست دا.