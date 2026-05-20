داوا لە پارتی کراوە بچێتە نێو هاوپەیمانێتی ئەقویا

هاوپەیمانێتیەک لە داهاتوو رادەگەیەندرێت و داوا لە پارتی کراوە بچێتە ناو ئەو هاوپەیمانێتیە.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 20ـی ئایاری 2026، شڤان جەباری پەیامنێری کوردستان24 لە بەغدا رایگەیاند، هەریەکە لە نووری مالیکی و ئەحمەد ئەسەدی و فالح فەیاز و هاوپەیمانی عەزم بە نیازن هاوپەیمانێتیەک بە ناوی ئەقویا پێکبهێنن و داواشیان لە پارتی دیموکراتی کوردستان کردووە بێتە ناو ئەو هاوپەیـمانێتیە.

گوتیشی: ژمارەیەک پەرلەمانتاری سەربەخۆ کە ژمارەیان 12 پەرلەمانتارە دەچنە نێو ئەو هاوپەیمانێتیە.

ئاماژەی بۆ ئەوەش کرد، ئەگەر پارتی بچێتە نێو ئەو هاوپەیمانێتیە، ئەوا ژمارەی پەرلەمانتارانی ئەو هاوپەیمانێتیە لە نێو پەرلەمان دەبێتە 140 پەرلەمانتار.

راشیگەیاند، تائێستا بە فەرمی هاوپەیمانێتیەکە رانەگەیێندراوە و لەماوەکانی داهاتوودا بە فەرمی رادەگەیەندرێت و ناوەکەیشی یەکلاییکراوەتەوە کە "ئەقویا"ـیە و ئەوانەی کە ناویان هاتووە هەموویان دەچنە ناو هاوپەیمانێتیەکەوە و تەنیا لە سەر ئەوە ماوەتەوە پارتی رازی بێت و بەشداری هاوپەیمانێتییەکە بکات.