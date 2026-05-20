ئەردۆغان بۆ ترەمپ: چەسپاندنی سەقامگیری لە سووریا دەستکەوتێکی گەورەیە

پێش 46 خولەک

رەجەب تەیب ئەردۆغان، سەرۆككۆماری توركیا و دۆناڵد ترەمپ، سەرۆكی ئەمەریكا لە رێگەی پەیوەندییەکی تەلەفۆنییەوە چەند پرسێكی گرنگی ناوچەیی و جیهانییان تاوتوێ كرد.

ئەمڕۆ چوارشەممە 20ـی ئایاری 2026، فەرمانگەی پەیوەندییەكانی سەرۆكایەتیی كۆماری توركیا لە راگەیەندراوێکدا بڵاویكردەوە، رەجەب تەیب ئەردۆغان و دۆناڵد ترەمپ پەیوەندییەكی تەلەفۆنییان ئەنجامداوە و تێیدا باسیان لە پەرەپێدانی پەیوەندییەكانی نێوان ئەنقەرە و واشنتن كردووە.

بەگوێرەی راگەیەندراوەکە، ئەردۆغان لە پەیوەندییەکەدا ئاماژەی بەوە کردووە، درێژکردنەوەی بڕیاری ئاگربەست لە ناوچەکەدا "هەنگاوێکی ئەرێنییە" و جەختی لەوە کردووەتەوە کە تورکیا بڕوای وایە دەکرێت لە ڕێگەی دەستپێشخەرییە بنیاتنەرەکانەوە چارەسەری گونجاو بۆ کێشەکان بدۆزرێتەوە.

سەبارەت بە دۆخی سووریا، سەرۆككۆماری توركیا رایگەیاندووە، چەسپاندنی سەقامگیری لە سووریا دەستکەوتێکی گەورەیە بۆ تەواوی ناوچەکە، هاوکات دووپاتیکردەوە کە پشتیوانییەکانی تورکیا بۆ سووریا بەردەوام دەبن. هەر لەو چوارچێوەیەدا ئەردۆغان باسی لە دۆخی لوبنان کردووە و رایگەیاندووە کە پێویستە رێگری بکرێت لە تێکچوونی زیاتری بارودۆخی ئەو وڵاتە.